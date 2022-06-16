新華社報導，16日10時53分，滿載乘客的5818次列車從新疆和田站駛出，往甘肅、青海和西藏交界的若羌縣，和若鐵路正式開通營運。中國在最大沙漠塔克拉瑪干完成世界首條環沙漠鐵路線「最後一塊拼圖」，世界首條環沙漠鐵路線建成，讓當地上千萬各族群眾從中受益。

和若鐵路全長825公里，設計時速120公里，一路向東穿越沙海，延伸至甘肅、青海和西藏交界的若羌縣。與現有格庫鐵路、南疆鐵路共同構成一條2712公里的環形鐵路，「環抱」塔克拉瑪干沙漠。

這條國家I級單線鐵路，串聯起沙漠裡的點點綠洲，結束了塔里木盆地南緣且末、民豐等5個縣和新疆生產建設兵團3個團場不通火車的歷史。

15日12時和若鐵路車票開售以來，1000餘張車票迅速售罄。常往返於和田市與且末縣之間的乘客帕提古麗·亞森搖了搖手中車票說，過去只能搭班車去且末，現乘坐火車出行便捷平穩，能節省兩三小時。

面對人跡罕至的沙漠，建設者同步推進風沙防護工程與鐵路建設，在和若鐵路沿線大量播綠，在風沙極其嚴重地段，採用以橋代路方式，建成總長近50公里的5座過沙橋，降低風沙對鐵路的威脅。

「和若鐵路再一次向世界證明，中國有信心、有能力在沙漠平穩運行鐵路。」中鐵第一勘察設計院集團有限公司和若鐵路總設計師楊寶榮說。

「環沙漠鐵路打開人流、物流新通道，沿線豐富的物產和旅遊風光將走進更多人視野，促進新疆尤其是南疆地區經濟繁榮。」民豐縣基層幹部李濤表示，和若鐵路將為尼雅遺址、安迪爾古城等地帶來更多遊客，促進當地旅遊業發展。

截至2021年底，新疆鐵路營運里程達8151公里。新疆已初步形成以蘭新鐵路和蘭新高鐵為主通道、臨河至哈密鐵路為北通道、格庫鐵路為南通道的「一主兩輔」交通格局，曾經的「路網末梢」逐步變為「區域樞紐」。