新北市共9校榮獲科學展覽傑出表現獎。（新北市教育局提供）

新北市110學年度中小學科展頒獎典禮日前於集美國小舉辦，其中柑林國小探討天然添加物對「蒟蒻」凝膠品質與變色現象，起因是師生覺得市售蒟蒻常有怪味且顏色單調，所以想嘗試開發兼具健康、色澤與口感的天然色素的蒟蒻，用「感官品評單」了解大眾喜好作為製作建議，作品獲得特優國展獎，將代表新北市參加全國科展。

新北市副局長歐人豪表示，新北市從去年便啟動為期一年科展賽前培訓機制，積極輔導學生參加市級、全國及國際科展等各項科學競賽，邀請大學教授、優秀科展指導教師協助訓練。

而此次共有552件作品參賽，最終225件作品獲獎，包含特優62件、優等61件、甲等67件及佳作35件，將再從中選拔出56件作品，代表新北參加8月2日至4日的第62屆全國科展，爭取更高榮譽。

同樣得獎的平溪國小以腊葉標本為出發點，探討如何以化學、物理方法長久保存樹葉原色創造出作品「原綠與你同在」獲特優獎，是該校近5年3度榮獲此獎項，校長鄭益堯表示，學校深耕發展科學教育，加上老師陸安付出無數時間，指導孩子從事科學研究才有豐碩的成果。

萬里國中則是創校以來首次在科展獲獎，榮獲佳作的作品由師生製作出溫濕度及空氣品質物聯網智慧控制控制器，結合手機 APP自動啟閉除濕機和空氣清淨器，達成遠端控制便利性，成為舒適居家環境小管家。萬里國中校長陳玉桂表示，希望讓學生體會科學與生活息息相關，進而喜愛科學、親近科學。

此外，康橋高中也表現亮眼，在科學展覽傑出表現獎中以7件獲獎作品最多，將代表新北市參加全國科展。

而資深優良指導教師獎共19師獲獎，其中柑林國小老師劉秋燕指導科展達20年，她表示，很喜歡跟學生在互學共學中進步，看到孩子認真專注的眼神，一切努力都值得了；二重國小老師吳萬益與正德國中老師王志銘則獲頒15年獎項，綻放熱情為教育持續奉獻。

教育局表示，新北市重視中小學科展的發展，期望透過多元方式協助各校發展科展的專業知能，讓學生學習更多專業知識，將這些知識運用到未來職場並增進職涯知能。