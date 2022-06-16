是否參選新北市長，民眾黨立委蔡壁如今天接受廣播節目訪問時說，內心沒有考慮過，但若黨討論完希望她選，「我的部分是別人決定」，會再找時間與主席柯文哲討論。

主持人黃暐瀚分析，蔡壁如看起來7成機會去選新北市，雖然3成不想要，但「軍令」一下就沒辦法了。蔡壁如笑說「對啊」。

蔡壁如上午接受「POP撞新聞」主持人黃暐瀚視訊連線專訪，談及是否參選新北市長，以及台北市長選情及台北市副市長黃珊珊是否披民眾黨戰袍參選等議題。

黃暐瀚詢問，是否考慮參選新北市長。蔡壁如說，黨內選決會確實多方討論，但她的內心沒有考慮過，擔任選戰小組召集人已分身乏術，若黨討論完希望她出來選，「我的部分是別人決定」。

黃暐瀚指出，蔡壁如不想選新北市長，但可能與柯文哲的互動模式，最後「軍令」一下就會去，柯文哲是否希望蔡壁如出戰新北。蔡壁如笑說，不曉得，要找時間討論一下。

蔡壁如也說，民眾黨比較小，人力經費都不足，最後需聚焦在2、3個縣市，會盡快在7月初或中旬敲定縣市長參選人。

談及台北市長選情，蔡壁如表示，衛生福利部長陳時中過去兩年半在指揮中心報告防疫，創造高聲量與高知名度，剛擔任指揮官時的滿意度都維持在8成；但今年爆發Omicron疫情，台灣4月時連快篩試劑、兒童疫苗都不足，陳時中的不滿意度提高，反映民眾重視自己健康權益。

蔡壁如說，民眾黨評估民進黨最後會派陳時中參選台北市長，至於「三腳督」對決時是否會勝出，她認為選舉不一定，但黃珊珊因近來防疫工作表現，外界看到黃珊珊的行政能力，民眾黨會盡力行銷黃珊珊具備擔任市長的能力。

至於黃珊珊是否披民眾黨戰袍參選台北市長，蔡壁如說，曾與黃珊珊討論過，黃珊珊當時說大家可以討論，但黃珊珊認為掛無黨籍參選比較好。

蔡壁如說，不論黃珊珊是掛民眾黨或無黨籍參選，她一直尊重，但黃珊珊應該堅定告訴外界掛黨籍或無黨參選的原因，「這一題她要準備好怎麼答」。