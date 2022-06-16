陳姓網友2020年1月11日總統選舉投票日，在臉書分享含有「公民割草行動罷韓大遊行」、「火大割草，光復高雄!」等文字的宣傳罷免活動照片，並留言要大家好好投票，中選會依違反總統選罷法裁罰50萬元，陳不服提告，台北高等行政法院駁回。可上訴。

中選會認定陳姓網友在第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉投票日0時11分，在臉書分享罷韓活動照片，並留言「請大家好好投票啊」「讓我們的市長回來吧」及守護台灣光復高雄、市長回來後就是我們高雄人的事等文字，陳違反選罷法處罰鍰50萬元。

陳不服提起訴願，遭決定駁回後，提起行政訴訟表示，「從事助選活動」是指幫助特定候選人當選，但自己當時的臉書貼文無法推認積極地幫忙特定1位候選人選舉，卻遭裁處50萬元，中選會處分實有悖於行政自我拘束原則，請求法院撤銷。

台北高等行政法院審理認為，依據一般社會通念，及陳的貼文日及整體文字內容意旨綜合觀察，實已蘊含陳所貶抑之特定總統候選人、時任高雄市市長的韓國瑜，並強烈暗示觀覽系爭貼文者去投票給其他（未被倡議罷免）的總統候選人之意。

合議庭認為，陳表達其期待韓國瑜落選總統後，即能對其為高雄市市長罷免，已屬幫助其他特定2組中之任1組總統候選人當選之助選行為，中選會對陳裁處法定最低罰鍰50萬元，即屬有據，駁回陳的訴訟。