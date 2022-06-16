紐西蘭統計局16日公布首季國內生產毛額（GDP）意外季跌0.2％。雖然國內消費與投資強勁，但受出口下滑影響而拖累整體經濟。但專家認為紐國首季爆發新冠疫情衝擊生產，從而影響出口也是拖累經濟的因素之一。

紐國去年第四季GDP季增3％。其去年12月解除嚴厲的防疫限制。因此市場原先認為紐國解除防疫限制後能令經濟繼續成長，所以預期首季GDP季增0.6％。紐國央行5月預估首季GDP季增0.7％。

跟去年同期相較，紐國首季GDP年增1.2％，也低於市場預估的年增2.7％。

統計局負責工業與生產領域的高級經理拉特納亞克（Ruvani Ratnayake）說，從食物、飲料和菸草等產業，到林木業與漁業的產量均下降。

專家認為紐國首季爆發新冠疫情而影響生產，是傷害其經濟的原因之一。儘管如此，數據仍然顯示紐國內部需求強勁。

紐國央行5月升息2碼，讓基準利率上升至2％，為去年10月來第五次升息。其暗示未來一年將會繼續積極升息來抑制通膨。外界擔心這可能拖累經濟陷入衰退。