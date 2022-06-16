國中教育會考，嘉縣創佳績，嘉義縣長翁章梁頒5萬元獎學金給民雄國中郭浚益。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣太保國中賴珮玲、民雄國中郭浚益都拿到5A10＋作文6級分頂標成績，今縣長翁章梁邀請2人到縣長室。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

國中教育會考成績日前公布，嘉義縣太保國中賴珮玲、民雄國中郭浚益都拿到5A10＋作文6級分頂標成績，今縣長翁章梁邀請2人到縣長室，親自頒發5萬獎學金及Google語音助理等獎勵，肯定他們傑出的學業表現。

教育處研訂「110-115學年度提升學力推動計畫」，針對嘉義縣國中會考表現給予團隊及個人獎勵，包含學校辦學績效獎金、學生獎學金及教育人員行政獎勵，這次賴珮玲、郭浚益是依據獎勵要點核發5萬獎學金，且學生如到縣立高中就讀，每學期將再核發5萬、高中3年共30萬，未來也會持續推廣各校增A減C成功經驗，盼更多學生受益。

郭、與賴兩人分享讀書經驗，不外乎「自律」兩個字，表示只要上課專注認真聽，回家複習就可事半功倍，郭浚益對物理有濃厚興趣，而賴珮玲的專長是語文，未來都有各自想發展的路。

保中老師蘇毓玲分享，賴珮玲不僅上課時認真聽講、勇於發問，也很熱心協助同學解決課業問題，放學後也參與晚自習複習課業，最終在會考大放異彩。民中老師康綉專說，郭浚益平日就喜歡廣泛閱讀，熱愛數理、科學實驗，常因而廢寢忘食，老師及同儕都很欣賞他的自律、積極及謙遜有禮。

翁章梁除獎勵金外，也加碼送上Q嘉義、嘉義優鮮馬克杯，表示學生的好成績對嘉縣教育工作者是很興奮的好消息，這幾年來不斷要求校長們應著重差異化教學，也請教育處與學校配合開設晚自習，給孩子更多學習空間，盼各校重視孩子教育同時也經營出特色。