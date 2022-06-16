1名36歲印尼籍女子在台工作多年，指稱遭35歲的印尼籍前男友，於5月份起多次在臉書通訊軟體上散布私密照，並威脅復合。（宜蘭縣警察局礁溪分局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

全案依跟蹤騷擾防治法、家庭暴力防治法、刑法妨害秘密及恐嚇等罪嫌送辦。（宜蘭縣警察局礁溪分局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

今年6月10日，1名36歲印尼籍女子在台工作多年，指稱遭35歲的印尼籍前男友，於5月份起多次在臉書通訊軟體上散布私密照，並威脅復合，不從將持續散布私密照，且多次尾隨跟蹤，被害女心生畏懼即報警；全案依跟蹤騷擾防治法、家庭暴力防治法、刑法妨害秘密及恐嚇等罪嫌送辦。

警方獲報後，除聯繫移民署宜蘭專勤隊協助外，即成立專案小組積極偵辦，並在台灣宜蘭地檢署檢察官指揮下，向宜蘭地方法院聲請搜索票，在13日下午3時時，會同移民署宜蘭專勤隊，前往涉案男子工作處執行搜索，並查扣行動電話1支。

警方同時依跟蹤騷擾防治法送達告誡書予行為人，全案依跟蹤騷擾防治法、家庭暴力防治法、刑法妨害秘密及恐嚇等罪嫌送辦。警方呼籲民眾從事感情交往應保持理性，切勿拍攝私密影像，避免日後分手發生惡意散佈或流傳等遺憾情事。

移民署呼籲，在台外來人士若遇到此類情形，可致電 1990或向全國各地專勤隊或服務站洽詢；移民署指出，跟騷法本月實施，對加害人約制及被害人保護不分國籍，移民署將加強向外來人口宣導，安心保障在台生活。