去年年營收首次逾百億元大關的宏遠興業(1460)，今(16)日依慣例假台南市勞工育樂中心舉行111年股東常會；由宏遠董事長席家宜主持，他表示，今年全年營收應維持兩位數的成長，年淨利率應該也會比去年好。

宏遠111年股東常會通過董事會所提出的決算表冊，去年合併營業收入新台幣100.07億元，較前年一年成長36％，創歷史新高，稅後淨利1.82億元，EPS0.39元，營運反轉復甦轉虧為盈。因前有虧損，且加上減資彌補虧損，並提到法定盈餘公積、提列特別盈餘公積等，所以該年度依章程第二十七條之規定不分派盈餘。

今年因疫情關係未親自南下會場的遠東集團董事長徐旭東，首次用視訊方式全程參與股東常會；他表示，「人不在，心在那」。徐旭東表示，目前全球變化太快，首重整個公司的精神，才能非常靈活抓到經營方向，單說循環是重要的，但更重要的是如何重新再用？生存基本為團體精神，創新包含科技與技術不斷更新，否則無法長期經營下去。

席家宜表示，去年順利完成減資彌補盈餘並現金增資30億元，是股東們的支持，儘管今年來看，將進入不同挑戰，以上海廠營運來說，儘管封城65天，目前開工率已達95％，預估今年下半年的營運也不會太差，今年第一季營收26.34億元，較去年同期成長23％，稅後虧損3.74億元，主因是因倉儲發生火災，須先提列火災損失4.35億元。

席家宜指出，預估今年第四季，應可獲得火災損失理賠，屆時即可沖回。若不含該災損，第一季仍有獲利0.61億元。

席家宜強調，今年下半年的營運不會太差，預估今年全年營收，應可以再維持兩位數的成長力道，如此一來，全年淨利率應該也會比去年全年好。此外，宏遠的優勢，即公司設有尖端技術研究所，新產品研發能力領先業界，每年投入研發費用佔營收2至3％。且不斷推動高科技智慧製造，實現工業4.0願景。

宏遠總經理葉清來指出，宏遠1988年創立，至今33年，他個人秉持越挫越勇的精神打拚，目前上海廠已擺脫四月封城營收下降，於五月間賺錢，預估下半年也會有獲利成績單。

去年宏遠年營收站上百億元，今年應有實力再持續成長兩位數，今年全年的營運展望是樂觀再加上積極。伴隨第三季旺季的到來，下半 年營運可期，也將更積極地努力打拚，讓宏遠的營運成果，再重返最榮耀的時刻。