高雄市長陳其邁（左七）16日出席林園水產養殖發展協會促銷記者會。（林瑞益攝）

大陸打壓台灣養殖漁業，禁止石斑魚輸入等。對於業者借單出貨的問題，高雄市長陳其邁16日上午說，對此會密切注意，目前石斑魚的價格還不錯。至於國民黨高雄市長的人選問題，陳其邁沒有正面回應，僅說：「防疫優先，謝謝。」

陳其邁上午出席林園水產養殖發展協會推銷記者會。對於近來大陸的作法，陳其邁表示，大家對於中國的做法真的不以為然，農民抱怨連連，他也再次呼籲中國應該要遵守國際規範。市政府也希望能讓養殖業者有更多元的出路，也會全力輔導漁民，擴展更多海外市場與國內通路。

在海外市場部分，陳其邁說，在美國、澳洲之外，重點區域會放在東南亞還有中東國家，一方面也協助業者取得清真認證，二方面也能在各種國際會展或者更多國際通路，也配合農委會來開拓海外市場。

至於在國內部分，包括餐廳或生鮮漁貨市場，以及像大賣場等通路，陳其邁說，在包裝上利用小包裝分裝切片，讓消費者能夠輕鬆料理魚肉，不用擔心吃不完。

談到中央與地方政府合作，陳其邁說，預計針對11個冷鏈系統，不管是運輸或包裝等部分，大概有1.5億預算會投入輔導業者往冷鏈及小包裝方向邁進，其中，政府出資部分大概有6700萬左右。簡單講，擴展多元國內外市場，建立冷鏈技術，協助業者有更多元的通路，務必要讓漁民能在整個包括市場分散部分能獲得更多保障。

至於對產地品質控制，陳其邁說，這幾年來台灣的品質都沒有任何問題，不管是在重金屬或動物用藥殘留的檢驗都及格，安全無虞，他希望民眾能多採購、採用台灣品質最好的石斑魚。市府也會跟電商平台合作，去年他當賣魚郎的成績就不錯，今年還會繼續幫助農民。