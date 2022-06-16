圓剛(2417)今舉行股東會，董事長郭重松表示，在後疫情時代的今天，圓剛不僅擁有影音專業技術，更是以「台灣研發、台灣製造及台灣品牌」的堅持，持續為消費者與企業用戶打造不斷創新的最佳視訊方案。展望今年，公司會聚焦在新應用和新場域的產品機會，目前持審慎保守的看法。圓剛今股東會通過發放0.15元現金股利，除息及現金配發時間將在董事會後公告。

2021年圓剛全年合併營收為47.15億元，年減33%，但相較2019年合併營收仍有60%的成長，毛利率49%，稅後盈餘為0.43億元，EPS為0.27元。

郭重松表示，2021年全球仍無法擺脫COVID-19病毒的威脅，加上新冠病毒不斷變異而持續對各國經濟、生產與生活方面造成相當程度的衝擊，對此，圓剛透過持續優化與加值既有的影音產品與服務，來協助消費者與企業用戶適應各種居家辦公、遠端教學與遠距協同的新常態。有別於2020年疫情影響最劇烈時的通路需求在短期內的激增，以致於營收基期明顯拉高的情形，2021年則是在通路端陸續進行適當的庫存調節，以應對後疫情時代漸趨穩定的市場需求。 圓剛目前產品與服務應用主要分為:

1.「實況主與網紅直播」產品方面：圓剛科技為影像擷取、遊戲實況擷取設備產品的主要供應商之一，遊戲擷取產品更在全球市場佔有率位居第二。台灣製造的圓剛產品包括高品質影音擷取設備、網路攝影機及指向性麥克風等，已是各大網紅、直播主彼此口耳相傳、不可或缺的直播設備。

2.「個人與小型會議視訊設備」產品方面：圓剛亦專注於研發居家辦公或小型會議室內進行視訊會議的視訊產品，例如網路攝影機、電話會議揚聲器及麥克風等產品。目前陸續已有多款網路攝影機、電話會議揚聲器通過國際知名視訊會議軟體Zoom及Barco的官方硬體認證，使產品更具競爭力。

3.「AI邊緣運算解決方案」方面：圓剛不僅擁有專業核心影像擷取技術及軟硬體整合能力，搭載NVIDIA Jetson模組開發出嵌入式邊緣運算系統，透過AI邊緣運算技術對影像進行分析、辨識來幫助工廠、零售、醫療、車載等產業達成AI智慧升級。另透過水平式結合相關硬體、軟體及雲端智能管理等策略夥伴，替產業內的系統整合商提供更多元及彈性的AI邊緣運算解決方案來解決企業的各種痛點。

4.「視訊會議」事業方面：因為疫情嚴重，居家辦公成為各國企業維持營運的必要措施後，雖然2021年的需求不如2020年孔急，不過人們對於利用網路視訊進行溝通的依賴不減反增，使得混合工作模式已成為新常態。圓剛集團關聯企業的各項USB Camera機種，因技術領先且陸續取得微軟Teams、Google Meet及Zoom等視訊會議平台的專業認證，已成為用戶設置視訊會議平台時的優先選擇。

5.「簡報教育」事業方面：各地學校大量建置遠程教學平台，也促成「實物攝影機」和「追蹤攝影機」的需求大增。圓剛集團關聯企業積極投入實物攝影機的AI功能研發、強化追蹤攝影機的AI智慧運算能力，配合平板/筆電智能充電車產以及雲端翻轉教學系統，可充分有效地整合不同平台的教學設備而為教育單位所認可。