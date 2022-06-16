在過去超過25年以來，全世界已累計數不盡的民眾、公司行號甚至政府機關都是利用微軟的IE瀏覽器(Internet Explorer)連上網際網路。但在15日，微軟毅然決定把IE下架並走入歷史，其中最大的受害者應該是日本。

根據3月一份調查報告，有近半約49%日企仍在使用IE，最常見的是用來管理內部、資料交換以及會計記帳。早在1年前，微軟就已公告IE即將退役的消息，所有還在使用IE系統者，都要提早更新或轉換不同軟體，防止資料流失。

不過，日經(Nikkei)卻報導，許多日本民眾或企業可能覺得更新轉換很麻煩，或者很困難，因此就一直拖著不願去面對IE如今真的要下架。現在，日本終於接受這個事實，紛紛趕緊去適應新的軟體操作介面。

日本關西4大私立名校之一的立命館大學(Ritsumeikan)認為，日本人喜愛穩定安全，單位或機關愈大，變動性就愈小。目前最令日本政府頭疼的是，坊間沒有幾家軟體業者，能夠處理自己官網內的龐大資料系統。

1995年誕生，一度主宰地表的微軟IE瀏覽器，曾經喊水會結凍，許多網路制定標準都是IE的一句話說了算。不過，後來的IE6版本，因為功能不符所需，且處理速度過慢而日漸失寵。

根據網路流量分析業者Statcounter資料，谷歌的Chrome以及Mozilla的Firefox等，這些速度更快且功能更好的瀏覽器已經全面崛起。5月時，IE在全球的市占率，已經巨幅萎縮至僅僅0.64%而已。

當然，微軟不會坐以待斃，也推出Edge來取代IE。這個被微軟視為新利器的瀏覽器Edge，是與Chrome相同的平台Chromium所建構的，因此也兼容Chrome的擴充性，還有支援許多類似或相同處理方式。

最重要的一點，微軟在Edge也保留IE功能性，讓許多人不會在IE現在下市後，變得頓時手足無措。