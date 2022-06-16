宜家(IKEA)周三指出，將出售俄羅斯工廠、關閉辦公室並裁減當地1.5萬名員工，削減營運規模。

在該宣示之前，宜家已經暫時關閉了在俄羅斯所有門市商店，並暫停採購活動。西方企業目前趕著遵守西方制裁行動，而俄羅斯則威脅要沒收外國資產。

宜家將持續為俄羅斯員工支付薪水，直到八月。

宜家在周三表示，目前看不到在俄羅斯恢復銷售的可能性。宜家並開始為它的4家工廠找尋買家，並永久關閉兩個分別在莫斯科和明斯克(Minsk)市的採購和物流中心。

儘管如此，宜家的控股股東Ingka集團，其在俄羅斯的14家MEGA購物中心將繼續維持營運。Ingka表示，將確保當地民眾可以獲得他們所需的基本服務，包括服飾、日常用品、藥妝品，但公司會持續評估狀況。

而宜家拒絕就關閉17家門市商店的計畫提出評論，僅表示，正在「探索各種選項」。宜家說，零售業務將維持暫停，但是暗示可能會為俄羅斯留下最後一道門。

宜家至今採取的措施與其它西方公司有所不同，例如麥當勞和雷諾汽車直接將資產賣給當地買家，並且完全地撤出俄羅斯市場。