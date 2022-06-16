智邦(2345)今日舉辦股東會，由董事長林明蓉主持，通過每股配發現金股利6元，修改公司章程、發行限制員工權利新股等議案。林明蓉表示，儘管智邦相對消費性電子所受到經濟大環境的衝擊較小，但下半年狀況依舊十分挑戰。

智邦110年公司合併營收為595.99億元，年成長約9.4%，合併稅後淨利47.05億元，年減少約6.8%，全年合併營業毛利率19%，每股稅後淨利8.44元，智邦今股東會通過每股配發現金股利6元。

董事長林明蓉表示，今年營運變數真的太多，惟智邦相對終端消費性電子產品有所差異，受到的影響稍微輕微，將審慎地應對整體經濟的挑戰。從今年上半年的營運狀況來看，訂單去化速度、零組件庫存、產能需求、人才培育、新技術與新營運模式等，都面對嚴峻考驗，下半年狀況也仍十分挑戰。

展望未來，林明蓉表示，除了既有的業務與營運效率提升，智邦也即將啟動竹北AI園區建置，並著手規劃海外生產據點布局，面對持續動盪的全球產業情勢變化，智邦團隊必須同心協力，一起克服困難。

林明蓉坦言，雖台灣有「護國神山」是好事，但半導體產業對於人才確實出現排擠效應，對智邦而言，對軟硬體工程人員需求很大，人才與客戶將是最重要的兩大關鍵，因此，將繼續加大力道培養人才，讓團隊有更大發揮空間，並要以更高規格提升對客戶的服務品質；在技術與投資布局上，更強調節能永續的創新價值，並落實執行於新產品研發、新生產基地建置、以及日常營運中。