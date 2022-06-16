新北市中和男童恩恩事件持續延燒，前新北市消防員張津唯今協同律師前往新北地檢署，告發消防局長黃德清、衛生局長陳潤秋、消防局救災救護指揮中心主任李宇松，涉犯瀆職罪。張津唯表示，相關局處官員到現在還是不道歉、不承認，以拖待變，甚至模擬戲劇，讓基層揹黑鍋，因此他已準備好所有證據，希望檢方徹查。

張津唯表示，恩恩案事發至今2個月，無辜家庭仍無法得到真相，消防局以及相關單位都利用基層警消在模擬戲劇，消防局聲稱是在還原當時119報案現場畫面，但是他認為這些都是說詞，到底是還原還是演戲，相信自有公評，另外衛生局也有明顯疏失，為了反制官員傲慢、專制的行為，他決定站出來告發。

對於消防局8日提告他加重誹謗，張津唯強調，市府只是希望藉由提告來模糊焦點，設定整件事的停損點，但他不會對黃德清、李宇松回告加重誹謗，他覺得這樣就像小朋友吵架，沒有任何意義。

消防員工作權益促進會理事翁立思則一同出面，提出3要點「吹哨者保護」、「制度缺漏不應歸責個人」、「身為人民，有知的權利」。翁立思說，公務員害怕被針對處理，，才必須依靠非組織內人員來報料，希望公部門設立吹哨者條款，並呼籲市府停止系統性的公關輿論抹黑，出面接受問責。

不過，翁立思也提到，疫情指揮中心對於後送量能錯估，去年疫情之後就沒有糾正量能流程，沒有明確跟縣市、民眾說明緊急避難流程、自行就醫要件，這也是制度缺漏一環，呼籲中央成立保障吹哨者的專案小組，利用中央權限儘速調查。

張津唯委任律師匡伯騰表示，市府都以案件送到檢調為由，拒絕公布整件事件相關資料，究竟給了些資料、檢方調查方向為何都是未知數，恩恩事件只是市府廢弛職務造成釀災的其中一個縮影，背後有多少黑數不得而知，因此希望藉由告發，讓檢調揭露真相。

匡伯騰說，消防局為模擬報案現場，挪用大量公務人員，涉嫌挪用公務資源、掩蓋行政疏失，這部分涉犯公務人員圖利罪，希望檢方也一併介入處理。至於1922通聯是否有疏失，匡伯騰強調，1922不是討論重點，相關當事人並不清楚1922狀況。

對此，消防局回應，尊重民眾言論自由及訴訟權利，但相關卷證、錄音絕無變造或隱匿，民眾毫無根據，指責與影射本局同仁變造錄音檔案等，是不負責任且侵害他人權利的行為，本局將全力支持同仁捍衛執勤時的名譽與權利，相信檢方深入調查後，必能將事實完整呈現。