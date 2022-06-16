女星大S（徐熙媛）日前與52歲元祖韓團「酷龍」成員具俊曄宣布結婚後，具俊曄便立刻飛來台灣與嬌妻共度甜蜜時光，雖5月份他因工作行程飛往紐約並返回韓國，仍會透過社群媒體隔空曬恩愛，閃瞎一票粉絲。而他返回南韓錄製「國民MC」劉在錫所主持的節目，也在今日稍早釋出影片，大方公開向大S求婚的過程，再度掀起熱烈討論。

由「國民MC」劉在錫與曹世鎬共同主持的訪談綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，於近日邀請了「國民姊夫」具俊曄登台訪問，在16日釋出的預告片中，劉在錫一開頭就問到他與大S的愛情故事，並向觀眾讚嘆兩人是透過20年前給的一支電話號碼而再次有了聯繫，具俊曄聽到後立刻露出幸福表情表示「就像命中注定的一樣」。

具俊曄也解釋，當初確實是因為新冠肺炎疫情無法見面只能視訊，想要每天見到對方只能結婚，因此他才會主動提出結婚請求。接著劉在錫就詢問「該不會連求婚也是透過視訊吧？」具俊曄便立刻站起並單膝下跪演示當時的場景，表示「當然是這樣啊」，之後罕見露出害羞的表情，開玩笑地打了劉在錫3拳，令劉在錫忍不住被閃到直呼「喔嗚~哥哥真是變好多」。

事實上，具俊曄回到南韓工作後，也沒有忘記台灣的家人，在節目播出之前他就曾特別拜託劉在錫與曹世鎬錄製一段影片，送給十分喜愛他們的小S，讓網友們大讚「姊夫真是愛屋及烏」、「姊夫真的強，看來生日要請到GD應該也不困難了」、「我的媽呀！姊夫太寵小姨子了，羨慕」一舉一動都引發話題。