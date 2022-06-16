DIOR搶攻頂級珠寶市場，於義大利西西里島的度假勝地陶爾米納（ Taormina）發表「Dior Print」高級珠寶秀，珠寶創意總監Victoire de Castellane發揮巧思，將DIOR經典印花圖騰轉換成137件立體靈感的珠寶作品，女裝創意總監Maria Grazia Chiuri則是情意相挺，為「Dior Print」珠寶設計一系列優雅唯美的高訂服，為珠寶秀增添時尚品味。

DIOR發表「Dior Print」高級珠寶秀，將DIOR經典印花圖騰轉換成137件立體靈感的珠寶作品。（DIOR提供）

Victoire de Castellane常從DIOR高訂服擷取創作靈感，例如 2018年的Dior Dior系列珠寶，靈感源自蕾絲，2020年的Tie & Dior系列珠寶，靈感則是源手工紮染。今年，「Dior Print」系列珠寶則是從DIOR的經典印花為主題，將經典的2D印花圖騰，化成3D立體珠寶，與DIOR時尚相呼應。

DIOR珠寶創意總監Victoire de Castellane常從DIOR高訂服擷取創作靈感。（DIOR提供）

「我一直想在珠寶上作畫！」Victoire de Castellane說，永遠不乏瘋狂浪漫奇想的她，將格紋、條紋、紮染漸變色、幾何圖案和 Liberty印花融入珠寶作品當中，模特兒身穿唯美浪漫的DIOR高訂服，猶如希臘女神般尊貴高雅，更加襯脫珠寶的不凡與脫俗。

DIOR主打款Dior Print多彩寶石鑽石項鍊，猶如絲帶般飄逸浪漫。（DIOR提供）

其中最具代表性的作品是一件絲帶項鍊，以交錯的三色金勾勒五彩絲，不規則的線條曲線，重現絲帶隨風飄逸的姿態，為了完美呈現絲帶的柔美，工藝大師借用製作表帶的專業技藝，項鍊可以完美服貼在頸部，項鍊上鑲滿多彩寶石構成華麗的印花圖案，十分壯觀。

Dior Print SOLITAIRE帕拉伊巴藍碧璽鑽石項鍊。（DIOR提供）

Dior Print粉紅藍寶石玫瑰戒指。（DIOR提供）

Dior Print鑽石手鐲。（DIOR提供）