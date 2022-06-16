國民黨台北市議員游淑慧日前總質詢時，驚爆大巨蛋不再規畫作為職業棒球比賽場地，讓球迷震驚。不少網友指出，想在大巨蛋打職棒確實有經費上的困難，不過也有人認為，就是因為知道大巨蛋難以靠體育賽事賺到錢，才多出周邊商場提供企業經營補償。

大巨蛋未來到底打不打職棒，近日引起許多民眾關心、討論，PTT棒球板不少鄉民也發表各自意見，認為遠雄考量收益問題，減少職棒比賽的安排其實是可預期的事情，還有許多網友以中職平時的觀眾數等估算收入，認為實際面上願意負擔較高額租金在大巨蛋打比賽的球隊可能也不多。

不過鄉民aa041104認為，大巨蛋應該是一開始就知道不可能靠體育賽事賺錢，所以才會多出附加價值，讓企業可以使用巨蛋旁的土地，選擇蓋商場或是做為其他用途。他比喻，若巨蛋讓企業損失30元，但商場等其他用途可以讓企業賺100元，相對來說還是賺錢的。

不少網友也留言說「你這個才是正解」、「正常是這樣啦，為了補償你球場的虧損，所以給你商場、飯店賺錢」、「總算有個腦袋清楚的文，租人就是多賺的，沒有賠錢問題」。

針對大巨蛋打不打職棒的疑慮，遠雄表示一定會打職棒，並解釋是因為無法預估職業球團有無在大巨蛋舉辦賽事的意願，才會在財務說明中暫時僅先以國際賽、明星賽等非定期賽事做為試算基礎；北市府也坦承，評估報告中的文字不夠精確，對於造成議員及各界誤解表示道歉。