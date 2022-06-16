今天在大聯盟場上勇士以8：2擊退國民，連勝場次來到14場，戰績37勝27敗排國聯東區第二，與龍頭大都會距離漸漸拉近。此戰勇士繼續展現強大火力，一共敲出14支安打，包含3支全壘打，投手也僅讓國民擊出4支安打，拿下漂亮一勝，先發投手史崔德(Spencer Strider)成功拿下勝投。

勇士先發史崔德前4局沒有被擊出安打，並火飆8次三振，但5局遭賈西亞(Luis Garcia)擊出陽春炮，第6局解決2人後退場，接替投手查維茲(Jesse Chavez)被敲一壘安打，失分算在史崔德頭上，此戰史崔德投5.2局被敲1安打失2分，有11次三振2次保送，下場時球隊仍以3：2領先。

7、8局勇士繼續增添分數，其中三壘手萊利(Austin Riley)貢獻2支全壘打，帶有4分打點，本季已累積18轟，另外二壘手阿西亞(Orlando Arcia)也在7局擊出陽春炮，兩人合力幫球隊打下5分，徹底拉開差距，9局他們派出克魯茲(Jesus Cruz)關門，他成功守下比賽。

It was almost half-an-hour since Austin Riley launched a rocket down field. So another one was due... on the Nationals' first pitch! 💥👀pic.twitter.com/xjB7Gt6oHe — ClutchPoints MLB (@ClutchpointsMLB) June 16, 2022

此戰勇士猛將小阿庫尼亞(Ronald Acuna Jr.)6打數無安打，杜瓦(Adam Duvall)則是4打數無安打，但這並不影響勇士的火力輸出，先發打線除了他們兩人全都有安打貢獻，史旺森(Dansby Swanson)4支2、萊利5支3、哈里斯(Michael Harris II)4支2，阿西亞繳出優秀的4支4。