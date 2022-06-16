必應(6625)今天召開股東會，會中承認110年度營業報告書暨財務報告及虧損撥補案，公司指出，今年4月本土疫情捲土重來造成大型演出活動延宕，下半年有多場大型實體演唱會及頒獎典禮活動，加上海外疫情趨緩後演出限制鬆綁，公司也持續推廣投資公司拍攝的電影《咒》相關線上及線下系列體驗以延伸價值，期待疫情回穩後營運績效跟進彈升。

疫情爆發以來，必應線下展演相關業務大幅縮減，海外業務亦受影響。但線上演出部分，必應利用XR延展實境技術突破三維空間，以電影規格參與「五月天陪你跨年演唱會-線上特別版」製作；另外也結合網路直播與沈浸式體驗、電玩虛擬實境的新型態，執行策劃「2021秋天藝術節-兩廳院製作《神不在的小鎮》」，2021 La Vie台灣創意力100肯定必應創造在危機下發揮創意，為線上演出訂製嶄新體驗獲頒年度「創意品牌獎」。

去年5月本土疫情爆發進入三級警戒，直至第四季藝文活動才解封活絡，2021年必應總計參與完成五月天、周華健、告五人及薛之謙等海內外實體巡迴演唱會及跨年晚會、頒獎典禮、節慶活動、體育賽事及電視台節目錄影。全年合併營收8.38億元，每股稅後虧損2元，股東會通過不分配股東紅利。

必應指出，今年4月本土疫情捲土重來造成大型演出活動延宕，期待下半年疫情回穩，必應預計參與田馥甄、蘇慧倫、Ella艾拉秀、謝金燕、E.SO瘦子、鄭宜農及聲林之王、金音獎等大型實體演唱會及頒獎典禮活動。海外業務更期待疫情趨緩後演出限制鬆綁，包括星馬地區、大陸及日本等業務也能夠順利展開。

因應5G時代到來，疫情加速驅使虛擬互動、線上交流趨勢，必應創造近年積極投入推動XR技術服務，去年利用Unreal技術改善工作流程、節省工時有效攤提製作成本。

今年更與工研院合作，完成桃園陽光劇場全台首座「LED次世代虛擬攝影棚」建置，讓「身歷其境、沉浸式體驗」的呈現方式更為廣泛使用，預備111年底完成5G示範案例製作，也期許未來能應用在客戶端服務，發揮更寬廣的可能性。

另外，在持續孵化原創IP及跨足戲劇籌拍職人劇上，必應創造也不遺餘力，今年更持續推廣投資公司拍攝的電影《咒》相關線上及線下系列體驗以延伸價值；藝人經紀業務上，旗下男團All in 5參與網路團綜、預計發行音樂新作，更持續發掘培育潛力新人。當然必應創造也不忘發揮企業責任，今年參與「新一代設計展」產學合作，透過線上產業經驗分享與線下成果展出，接受學生職涯諮詢、媒合實習應徵機會。