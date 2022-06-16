台中市工業區消防分隊救護車昨晚深夜執勤中，在台灣大道與東大路口的慢車道上，遭機車追撞，所幸無大礙。（民眾提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市工業區消防分隊救護車昨晚深夜執勤中，在台灣大道與東大路口的慢車道上，遭機車追撞，所幸無大礙。（民眾提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市工業區消防分隊救護車昨晚深夜執勤中，在台灣大道與東大路口的慢車道上，遭機車追撞，幸無大礙。（民眾提供／謝瓊雲台中傳真）

救護車執勤護送病患送醫勤務反被撞；台中市消防局工業區消防分隊，15日深夜執勤時，卻在左轉時遭對象騎在慢車道上的22歲陳姓機車騎士撞上，所幸並未影響患者送醫，騎士左腿受傷送醫無礙。

救護車深夜值勤 東海大學門前遭騎士追撞

警方調查，15日深夜11點19分，33歲廖姓消防員駕駛救護車沿台灣大道往市區方向行駛，在快車道準備左轉東大路往福科路方向時，卻在慢車道被22歲陳姓騎士撞上。雙方酒測值均為零。

陳男向警方供稱，雖有聽到救護車鳴笛聲音，但還是來不及才會撞上；事故造成救護車右側車身受損、機車前車頭受損，陳男左腿受傷經送往澄清醫院中港院區檢傷救治後無大礙。

警方表示，當時深夜天氣晴朗，道路屬交叉路口，路面乾燥，事故地點有號誌、標線設置均正常。是否騎士未減速，或是視線遭分隔島與公車專用道阻擋而影響判斷，將調閱監視器後進一步調查釐清。而救護車上的病患，已由消防局指派另輛救護車到場接續協助送醫救治。