台南市今天驚傳一起妻子殺死丈夫人倫悲劇！32歲王姓女子不堪丈夫長期家暴，今早6點多先以熱水淋仍熟睡中的丈夫，遭丈夫抓住頭髮，隨手持刀刺殺丈夫胸口，陳男倒地呻吟、倒臥血泊中，因兩人爭吵聲太大，驚動社區主委報警，警方趕到場緊急將陳男送醫但搶救不治，王女坦承「忍無可忍，刺了他1刀」，王女由警方帶回問訊中。

據了解，從事服務業的32歲王女跟從事按摩業的39歲丈夫，婚後育有1名男孩，年僅2歲多，夫妻長期爭吵不休，已分房睡多時，夫妻最近一次是12日爭吵，陳男不滿小孩拿走他的東西，怪罪老婆，出言恐嚇，陳男連日冷言冷語，但沒有動手，不過，王女因此嚇得多日不敢出門。

王女今早5點多起身要煮泡麵，愈想愈氣，拿著水壺到房間，以滾燙熱水淋陳男，陳男當場痛醒，抓住王女頭髮，王女隨手拿一把刀反擊，刺殺陳男右胸。陳男被刺殺後，跑到陽台呼救「救命」，還自己拔出刀子，血濺得滿地都是血，大樓主委目睹陳男高呼救命後，趕緊報警。

據了解，一家三口原本住中西區，剛搬來東區1年多，租屋於大同路一段某公寓大樓，今早社區住戶聽到激烈爭吵聲，主委趕緊報警，陳男遭刺殺當下倒地，還大聲高呼「救命」，連外面鄰居都聽到哀嚎聲，陳男渾身是血被送上救護車，人已經昏迷，送醫搶救宣告不治。