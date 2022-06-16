美國聯準會今天28年來首見升息3碼，盼加強壓制已處40年高點的通膨。美國財經圈擔心，人們很可能在通膨減緩前先蒙其害，也有專家預測美國明年年中仍要出現經濟衰退。

「華爾街日報」報導，美國聯邦準備理事會（Fed）官員歷經兩天會議，決議調升聯邦資金利率目標區間3碼（0.75個百分點），並示意將積極升息到年底。官員預期經濟成長將明顯放緩，通膨逐步降溫，接近半世紀低點的失業率回升。

聯準會官員預期今明兩年美國國內生產毛額（GDP）僅各成長1.7%，不如去年5.5%的成長表現；今年底失業率升至3.7%，明年底達到3.9%，高於今年5月3.6%。

「華盛頓郵報」指出，透過升息抑制消費支出來降溫經濟過熱，從而降低對商品和服務的需求，達到物價降低，但升息將使抵押貸款、汽車貸款和各種商業投資都變更貴；投資者和一些企業擔心，抑制通膨措施恐使經濟過度降溫，引發新的衰退和一波裁員潮。

美國財經媒體CNBC報導，基本上聯準會決策官員目的是要讓借貸成本更高，讓消費者與業界收手投資，從而降低需求並讓物價降低。

但紐約消費金融服務公司Bankrate首席財務分析師麥布萊德（Greg McBride）表示，當前物價飆漲的另一主因在於全球供應鏈問題，這是聯準會無法直接影響或解決的地方，「只要供應鏈是個問題，我們可能就得對付也會推升通膨的超高成本增長」。

就業諮詢機構「誠然徵才實驗室」（Indeed Hiring Lab）高級研究員辛克雷（Tara Sinclair）表示，應對通膨很像癌症化療，「你必須犧牲部分經濟來遏止通膨，這不會是讓人舒服的舉措」。

辛克雷還說聯準會升息後，人們很可能在通膨減緩前先蒙其害。簡單說，這意味消費者恐得付更多錢借貸，同時還要受加油、購物價格依然居高不下之苦，對低收入勞工尤其嚴峻，他們已然看到工資跟不上通膨的步伐。

「紐約時報」指出，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）坦承，想在不引發衰退下遏止通膨已變得愈發困難，因為包含俄烏戰爭與中國封城防疫導致工廠關閉等加劇供應鏈紊亂的外部因素非聯準會能掌控。若聯準會需極大化壓抑需求，可能導致經濟下滑，企業關閉和人員失業。

鮑爾說：「我們當下不是要造成衰退，這點合先敘明。但由於我們無法控制的因素，使過程會變得更具挑戰性，尤其在過去的4、5個月裡，環境變得更加困難。」

富國證券（Wells Fargo Securities）在聯準會宣布將升息3碼後預期，美國可能明年年中開始出現經濟衰退。

富國證券（Wells Fargo Securities）資深經濟學家豪斯（Sarah House）說：「雖然對於一面壓低通膨一面又不想傷及勞動市場的困難性，聯準會正變得更務實，但軟著陸越來越難已漸成共識。我還是覺得他們過度樂觀。」