海南省紀監官方「清廉海口」微信公眾號16日通報，近日，在省委追逃辦指導和市委追逃辦統籌協調，經海口市監察機關努力，提高懸賞金額從兩年前的5萬元（人民幣，下同）增加至20萬元後。加上海口市公安機關大力協助，海南省菸草公司前黨組成員、副總經理楊開聯在潛逃23年後，在廣東省揭陽市落網並被押解回瓊。

通報稱，楊開聯，男，1956年10月出生，廣東省徐聞縣人，海南省菸草公司前黨組成員、副總經理（正處級），1999年出逃。2001年1月，海口市人民檢察院以涉嫌巨額財產來源不明罪對其立案偵查；2018年2月，因國家監察體制改革，該案件移交海口市監察委員會辦理。

楊開聯係海口市監察委員會成立以來，追回級別最高、涉案金額最大、出逃時間最長的在逃人員。海口市監察委員會相關負責人表示，楊開聯出逃23年後落網，是一體推進追逃防逃追贓工作的重要戰果，再次彰顯了「有逃必追、一追到底」的信心和決心，奉勸在逃人員，徹底放棄幻想，主動投案自首。

楊開聯因涉嫌巨額財產來源不明罪，於1999年10月潛逃至廣東省汕頭地區後下落不明。海口市監察委員會於今年5月24日將楊開聯的懸賞金額從兩年前的5萬元人民幣增加至20萬元人民幣。

據海南省地方誌辦公室主辦的海南史志網記載，1999年10月，前海南省菸草專賣局（公司）黨組書記、局長、總經理陳羅榮和楊開聯因涉嫌嚴重經濟犯罪的問題暴露，兩人雙雙出逃。公安部發出通緝令，陳羅榮於同年10月29日落網，楊開聯在逃。這是海南菸草自成立以來最為嚴重、最為典型的一起經濟犯罪案件，在整個海南省乃至大陸全國菸草行業都引起強烈震動。