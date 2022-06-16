柴犬「樂樂」走失後，被人發現掉入大排水溝內。（霧峰警分局提供／馮惠宜台中傳真）

員警爬下大排涉水將「樂樂」救起，讓牠和飼主一家團圓。（霧峰警分局提供／馮惠宜台中傳真）

毛孩深夜跌落大排 暖警濕身即刻救援

柴犬「樂樂」日前早上衝出家門失蹤，飼主心急如焚，急報警以及PO臉書協尋，當夜有民眾在大里區大衛、國中路口不斷聽到狗吠聲，外出察看發現一隻柴犬掉入大排水溝內，經報警協助，警方發現正是走失的「樂樂」，除連繫飼主前來，並跟報案民眾商借梯子爬下深約170公分的大排水溝，小心的將柴犬抱起，順利解救落水狗，也讓牠和飼主團圓。

台中霧峰警分局大里分駐所警員陳子健、簡永鎧於日前凌晨1時許執行巡邏勤務接獲民眾報案，稱發現有柴犬掉入大排水溝內，警方到場後，見掉落大排水溝的柴犬十分眼熟，回想起早上有看到臉書社團大里人聊天室內有民眾張貼柴犬照片並詢問有人的愛犬走失嗎？恰巧飼主同日亦有前往分駐所詢問有沒有民眾尋獲自家走失柴犬「樂樂」，警方立即聯繫飼主前來。

因當時大水溝內水流湍急，水溝深度約170公分，員警跟報案民眾商借梯子爬下大排水溝，小心的將柴犬抱起，順利解救愛犬「樂樂」，其見到飼主頻頻搖尾巴，重逢團圓畫面相當溫馨。

家屬見員警為援救愛犬，不怕湍流水深鞋子褲子全濕，親自爬下去大排水溝，對於員警任勞任怨耐心且暖心的服務熱忱，以及敏感機警的民眾皆深表感恩頻頻點頭致謝，所幸警民合作，才能安全尋回家中的重要成員（愛犬樂樂）。

飼主洪先生表示，6月11日早上準備帶樂樂外出散步時，豈料樂樂太過興奮，項圈還來不及戴上，樂樂就頭也不回的衝出家門，待洪先生追出家門外，距離已經太遠無法追上，著急的四處找尋，也有熱心網友協助在各社團貼照片協尋，一整天協尋未果，全家都心急如焚、睡不著覺，所幸最後有尋獲樂樂，全家人見到樂樂是既心疼又開心，同時也感謝警方及熱心機警的報案人，以及協助貼文協尋樂樂的網友們。