參加2022西拉雅夏日好秋祭「西拉雅吃冰節」、「關子嶺夏日山車祭」、「二寮曙光雲海音樂會及觀星活動」活動，即日起至10月2日期間到指定地點拍照打卡及消費，就可以參加手機抽獎。（劉秀芬攝）

串連台南山區暑假季節性3大活動，「來去西拉雅~Chill幾勒！」2022西拉雅夏日好秋祭即日起到10月2日盛大展開，除了「西拉雅吃冰節」、「關子嶺夏日山車祭」、「二寮曙光雲海音樂會及觀星活動」3場「旅遊鐵三角」主活動，遊客只要在社群活動專頁貼文留言、分享指定影像，就能月月抽Iphone。

西拉雅國家風景區管理處處長徐振能表示，西拉雅地區擁有豐富的旅遊能量，此次以「旅遊鐵三角」的概念，串聯在地食、宿、遊、購的業者攜手推出期間優惠，也希望透過本次活動，讓民眾更加認識西拉雅的獨特魅力，不論是季節性活動、連續假期甚至是平日，都能將西拉雅納入旅遊的景點之一。

「2022西拉雅夏日好秋祭」由7月2日「西拉雅吃冰節」打頭陣，活動當日至玉井吃冰消費滿200元即可兌換扭蛋代幣進行抽獎，並有機會將芒果乾、鮮芒果或再來一碗芒果冰等獎項帶回家，現場另有芒果冰品大胃王活動可報名參加，邀請民眾一同挑戰酸甜的酷涼極限。

7月22日登場的「關子嶺夏日山車祭」，透過關子嶺一年一度的山車巡行活動，讓溫泉守護神不動明王為在地業者帶來財源廣進，並保佑事業平安順利；報名且完成山車拉行活動之民眾，可抽關子嶺泥漿溫泉住宿券等好禮外，前50位報名者還可免費獲得泡湯券乙張。

最後壓軸的是8月13日至14日「二寮曙光雲海音樂會及觀星活動」，將串聯特殊星象「英仙座流星雨」外，報名即可獲得星座盤1份；翌日的音樂會除了有音樂表演搭配雲海美景外，完成特殊任務便有機會獲得「品蛋幸福」茶葉蛋、「美好結粿」草仔粿以及「啡常好運」手沖咖啡等多重好禮。

沒有辦法參加3大系列活動的民眾也不用灰心，活動期間（6月16日到10月2日）還有「旅遊鐵三角」串聯抽獎活動，凡至3大活動地點之任一指定地標拍照，搭配指定店家消費與合影，並至官方臉書粉絲專頁「西拉雅國家風景區管理處」活動貼文分享以上影像並留言，即可參與月月抽Iphone活動。