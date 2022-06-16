台北市長選戰年底登場，引發政壇關注。一份最新民調指出，在「三腳督」的局勢下，蔣萬安、黃珊珊、林佳龍支持度分別為30.7％、31.1％、22.3％，蔣竟然還輸給黃。媒體人單厚之則驚訝表示：「蔣萬安未必不會成為被棄保的對象。」此消息引熱議，有網友直言，民進黨防疫不力又藐視民意，若連台北市都被民進黨拿去就完蛋的。

《震傳媒》13日公布台北市長選舉最新民調，代表國民黨參選的蔣萬安，和柯文哲屬意的黃珊珊，民調持續拉近。該民調顯示，蔣、黃、陳時中三人支持度分別是31.4％、29.0％、24.2％；若換成蔣、黃、林佳龍則為30.7％、31.1％、22.3％。

單厚之14日在《美麗島電子報》撰文分析，藍綠對陳時中的防疫表現高度分歧，陳時中的「仇恨值」非常高。如民進黨最後提名陳時中=，必將強化棄保效應，讓討厭陳的選民，更欲將選票集中在較有勝算的人身上；若蔣萬安與黃珊珊的差距持續縮小，蔣未必不會成為被棄保的對象。

此說法掀熱議，網友湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「民進黨現在想幹嘛就幹嘛，完全沒在甩民意，防疫做不好、進萊豬又進核食，若到時藍營支持者不去投票，首都就這樣被民進黨拿去，台灣就真的完蛋了！」「我家不投不食人間煙火的人」、「蔣萬安的問題就在於太軟，他一定要證明自己的存在與價值」、「對付民進黨絕不能太溫良恭儉讓」、「我認為這次台北市長選舉，民進黨會上演上屆姚文智被邊緣化的覆轍」。