知名Youtuber Joeman（九妹）理財投資又出事了，先前他才透露買台積電股票被套牢，帳面虧損金額高達一台小牛（藍寶堅尼跑車）約800萬，沒想到近日他再公開，砸300萬加入虛擬貨幣以太幣的挖礦行列，但受到以太幣價格大跌75%影響，Joeman再度慘虧。

Joeman日前上Podcast節目「百靈果News」公開自己投資股市賠錢的經驗，從台積電640元一路往下攤平，目前平均成本在600元以上，若依照現階段台積電的股價估算，Joeman虧損2成賠掉800多萬，代表投入的金額高達4000萬。

不僅如此，Joeman昨（15日）於Youtube頻道上傳「加密貨幣大崩盤！認真分析礦難大逃殺」分享當虛幣礦工的心得，沒想到他去年砸300萬買顯卡與礦機，只花半年就挖到價值200萬得以太幣，他選擇將部分換成比特幣，並沒有換成現金。

沒想到今年虛擬貨幣市場出現劇烈震盪，以太幣價格從4800美金崩到現在的1100美金，暴跌超過75%，這也導致Joeman出現鉅額虧損，只能自嘲，「我就是最韭（韭菜）的那一種。」

最後，Joeman也透露，美股、台股再到虛擬貨幣的不穩定，讓他的資產確實縮水不少，但他也強調，並不會開槓桿或賣股，相信本多終勝、一股不賣、奇蹟自來。