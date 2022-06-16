警專16日舉辦39期畢業典禮，共有721人投入警察工作。（警專提供）

台灣警察專科學校16日舉行第39期正期生畢業典禮，考量疫情關係，儀式透過視訊進行，先前傳出確診的內政部長徐國勇、警政署長陳家欽，以事先錄影方式恭喜721名畢業生，期許生力軍加入，共同維護治安、守護民眾生命財產安全。

徐國勇對畢業生表達最深切的祝福，勉勵大家以同理心服務民眾，維護公權力，另外還要切記謹言慎行、堅守崗位，建立良好警察形象，最後要求眾人應該全力以赴、莫忘初衷，充實專業知能、為國家社會付出貢獻。

陳家欽則對新人提出3點期許：一、依法行政，絕不能違法犯法，二、配合刑法第149條及第150 條修法，處理聚眾鬥毆案件務必要嚴正執法，三、注意執勤的程序正義，並保護自身安全。

警專校長鍾國文也感謝辛苦教導的師長及隊職官，希望在校精實的訓練，帶給畢業生執法的專業，正式投入工作後，應持續培養思考的習慣與實踐的能力，深化對警察倫理的認識與思考，他也鼓勵畢業生，要對家人永遠抱持著感恩的心，不論未來工作再怎麼忙碌，也要跟父母、家人溫馨聯繫。