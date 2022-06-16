雲林縣花生染白絹病損失逾2成，農民盼啟動天災救助。（張朝欣攝）

雲林縣花生因近日高溫潮溼，農民採收時發現爛果情況嚴重，損失逾2成，雲林縣長張麗善16日前往四湖鄉田間勘災，全力為農民爭取天災救助，經台南農改場研判為白絹病釀禍，將把災損情況回報農委會，作為天然災害救助的參考依據。

張麗善16日率縣農業處、動植物防疫所人員，前往四湖鄉花生田勘查災損情況，與農民拔了幾株花生查看外觀，花生殼有發黑、出現白絲情況，撥開殼一看，花生仁多已腐爛，農民無奈說「整田都是這樣啦，其他農區也有相同情況」。

張麗善表示，雲林花生種植面積很大，超過4000公頃，最近接獲許多農民陳情收成很差，應是白絹病引起的，白絹病主要是下雨土壤太潮溼造成的，擴散很快，會導致花生殼發黑，花生仁腐爛，現場會勘後，很明顯可看出損失超過2成，希望農委會盡速公布天災救助，幫助農民度過難關。

張麗善說，除了花生有災損，縣內其他農作包括西瓜、哈蜜瓜、食用玉米等，也都傳出損失，食用玉米的災損面積很大，目前縣府已至土庫、東勢、元長3鄉鎮勘災，16日會繼續到四湖鄉與褒忠鄉，若5鄉鎮災損超過6成，將達全縣天災救助標準，也會持續會勘爭取更多的花生天災救助。

台南農改場助理研究員陳國憲指出，出現白絹病，可能是田間殘留病菌或種子帶菌，加上最近高溫多溼，病害傳播比較快。此區花生田經抽檢，病害損失超過2成，建議若達到搶收標準就先搶收，以免時間拉長病害持續擴大。因為這種病害不見得每個田區都會發生，所以要請各公所持續勘查，確定災損情況。