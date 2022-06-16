Spotify執行長周三在給員工的信件中表示，會將招聘速度放慢25%；為最新一家試圖減少開支的科技公司。

執行長Daniel Ek在信中指出，公司會繼續招聘員工，但是在未來幾季會減緩招聘速度，並且「會更謹慎一點」。

Spotify在過去一年大舉招聘新員工，主要是進入研發團隊。該全球最大隨選串流音頻公司在全球各地有8230名員工。

Spotify股價在周三上漲了7.5%。

財務長Paul Vogel曾在本月稍早提醒投資人，公司正在監控全球經濟情勢。Vogel說，儘管還沒有看到業務出現實質的影響，但公司正密切注意情勢，並且評估公司近期員工人數的成長。

在過去，Spotify為投資人提出了業務樂觀的評估，預期公司在播客(podcasting)和有聲書(audiobooks)上的投資，將加速未來10年的成長。

而現在面臨經濟前景不確定時期，Spotify與其它公司一樣，放慢招聘或是裁員，以回應高通膨環境和烏克蘭戰爭的影響。