阿KEN第5度接下台北電影節頒獎典禮的主持棒。（北影提供）

第24屆台北電影節頒獎典禮將於7月9日在台北市中山堂舉辦，本屆主持人由林暐恆（阿KEN）連莊擔綱，這是他第5度接下北影主持棒，開心形容「有回家的感覺」，他也感謝透過這樣的連結有更多機會接觸幕前幕後的電影工作。孫可芳（小豆）則同樣延續去年為入圍影片獻聲，將透過精彩的聲音表情，演繹本屆入圍的30部作品。

對於再度受邀，阿KEN直呼：「充滿感恩！隨著一次次的參與，認識了越來越多電影圈的朋友，現在有一種回家的感覺！」他自2008年首度擔任第10屆頒獎典禮主持人，14年來第5度接下此任務，談起這些年北影的變化，阿KEN表示：「我覺得獎項影響力越來越強大，已成為電影人心中至高無上的榮耀，觀眾也越來越以在北影裡表現優秀的作品做為是好電影的依據。」

阿KEN近期已緊鑼密鼓看片準備主持內容，當天少不了和入圍者互動，他分析通常入圍者都會謙虛讚美其他演員，但其實他更想知道他們的真心話，「男主角入圍者除了陳以文大哥，其他幾位我都在工作上合作過，想請他們推薦自己的表演，請他們老實說，覺得自己會得獎的原因是什麼！」不過提到好兄弟準影帝温昇豪，阿KEN話鋒一轉打趣：「我盡量不跟他有互動，以往被他蹭了不少熱度，他因為我得到了不少曝光。今年他入圍，如果跟他有互動，他一定會跳出來大酸我這次是在蹭他，我才不想讓他有話柄可以講！」

孫可芳今年持續為入圍影片獻聲，配音當天特地早起發聲開嗓，她透露去年配完音收到很多肯定，「現場觀禮的朋友都說聲音好聽，感覺很神奇！畢竟頒獎典禮的主角是導演、演員跟藝術工作者，發現自己的聲音也成了藝術創作的一環」，她身為台北電影節第一屆「非常新人」，回憶當年看了很多電影，並擔任《野雀之詩》引言，都是特別體驗；談到未來還希望以什麼身分再來台北電影節？孫可芳立刻豪爽回答：「影展大使或得獎啊！希望可以快點有好的電影作品。」