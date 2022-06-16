咖啡也可以冰涼消暑！85度C今年夏天推出一款香檸氣泡咖啡，使用新鮮檸檬汁特調氣泡咖啡，喝起來酸酸甜甜，清涼爽口，檸檬的香氣更平衡咖啡的苦澀味，連不愛喝咖啡的人都能接受，即日快全台85度C上市。

85度C香檸氣泡咖啡，使用新鮮檸檬100％榨取的檸檬原汁，含有豐富的維生素C，加上氣泡水搭配濃醇咖啡，完美比例融合，酸甜滋味，絕對是夏天沁涼解渴的首選，大杯售價75元，為保持完美風味，只提供冰飲且冰塊不提供調整，因加入氣泡水，為避免影響口感，建議盡速飲用。

喜歡檸檬飲品的人，也可以試試85度C每年夏天最受歡迎的一顆檸檬系列，選用新鮮進口黃金檸檬，整顆以不完全切斷方式間隔劃切開後放入杯子，再用擠汁棒壓出檸檬原汁，可搭配基本暢銷茶湯錫蘭紅茶、茉莉鮮綠茶和高山青茶，或是選擇經典台式懷舊古早味，長時間浸漬砂糖熬煮的嚴選在地冬瓜露，也有清爽酸甜鮮桔可選，一顆檸檬系列共五種品項，大杯售價65元，現在任選第二杯可享半價優惠。