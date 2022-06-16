據住展雜誌今（16）日公布的最新統計，新竹縣市的房價表現，就像一碗蛋花湯！蛋黃、蛋白，界限統統打破，原本的蛋白區，新案開價竟直逼蛋黃區，香山、寶山，最近都出現超越6字頭的新案，也超越不少新北市區域，儼然是「吊嘎仔當成西裝賣」，把房價天花板一口氣推高好幾層，以致於天花板都不天花板了！

住展雜誌今天公布最新調查，新竹縣市各行政區開價最高（以每坪單價計，以下所指的開價皆為該建案平均開價，而非最高開價）的建案，已經飆到每坪4字頭、5字頭、6字頭，而傳統蛋白、蛋殼區如香山、芎林、新埔、寶山、新豐，建案開價直逼菁華區。

住展雜誌研發長何世昌表示，近年來新竹房價走勢之凌厲，總是令人好奇「是不是挖到石油」？讓人更訝異的，不只新竹菁華區的房價飆上6字頭，而是連名不見經傳的偏鄉新建案開價都比照菁華區，不知道是業者計算機按錯，還是消費者眼花看錯，整體房市瘋狂程度超乎外界想像。

據住展雜誌統計，新竹市東區開價最高的建案是位於關埔重劃區「豐邑一綻」，開價達67.5萬元／坪。

北區最貴新案，則是「昌昕森林CASA」，開價59萬元／坪，二者建案均刷新該區歷史新高。

何世昌分析，竹市發展較早的地方，有城隍廟等知名傳統商圈，但因竹科園區客偏好街廓整體乾淨、環境質感與學區較好的重劃區，且東區又擁有竹科園區地利之便，使得北區房價從領先轉為落後，無力與東區競爭，城市發展軸心似乎已經轉移。

但最令人意外的是香山透天廠辦案「大竹科景觀科技園區」，開價竟然高達68萬元／坪，簡直是「吊嘎仔當成西裝賣」。去年以來，香山多數透天案開價、成交單價普遍只有2字頭，孰料透天廠辦案價位竟直接跳空漲停。但讓人震驚的地方還不僅於此，該案規劃19戶，實登揭露已有19筆成交紀錄，如此天價又快速售完，真的有些瘋狂。

同樣受到竹科園區客青睞的竹北，菁華重劃區建案開價普遍來到5字頭、6字頭，銷售一段時間的舊案「竹風真好QMAX」開價漲至68萬元／坪。

何世昌表示，竹北建案價格昂貴並不意外，比較讓人難以置信的是竹縣偏鄉的建案價格，似乎出現「脫離地心引力」的狀況。

去年上半年，開價、成交價均為2字頭出頭的新埔與芎林，今年開價3字頭、4字頭的建案越來越常見；其中，新埔透天案「京茂MANOR1」，開價達50萬元／坪，而芎林今年3月推出兩個建案「太睿境」、「綠光森林No.29-馥御文昌」，前者開價41萬元／坪、後者開價42.5萬元／坪。

最吃驚的還沒完，地理位置更偏的寶山，造鎮案「宏道新竹帝寶」開價「改寫人類認知」；該案別墅產品開價65萬元／坪，華廈開價45萬元／坪。截至去年底為止，寶山史上只有一建案開價達到3字頭，其餘建案開價多為2字頭，但「宏道新竹帝寶」把天花板一口氣推高好幾層，以致於天花板都不天花板了。