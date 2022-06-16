111學年度大學申請入學放榜，大甲高中申請入學報名人數260人，錄取達173人，錄取率近六成七成績亮眼。校長蕭建華說，熊佩賢同學學習英文的熱情與動力，三年實力增長驚人，從會考B＋＋突破到學測14級分，錄取政治大學英國語文學系，順利進入頂尖大學。

蕭建華指出，熊佩賢自國小接觸英文後產生濃厚興趣，從發音、單字、文法，每一項學習過程都感到新奇，也被其饒富趣味語法規則著迷，在學習英文表現的潛力，讓佩賢有機會參加英文讀者劇場，這份對英文及語言的熱忱延續到高中。

高一時熊佩賢自願參加校內英文演講比賽，榮獲全年級第三名；二年級選修英文專題及第二外語西班牙語，更體會到語言蘊含不同地方文化、貼近人們的生活。她在人際互動上是個熱心具服務熱忱的學生，並展現領導能力，負責高二運動會進場編舞、教舞，帶領全班拿下優異成績。

蕭建華說，佩賢求學過程受到家人、學校及許多單位協助，讓學習過程沒有後顧之憂，她特別感念母親改善家庭環境的辛勞付出，期許升上大學能更充實自己、培養能力，報答母親的付出。英文班導師黃之盈了解佩賢的個性及心理特質，陪伴她成長建立自信是位心靈導師。

蕭建華表示，依志向錄取彰化師大工學院的邱柏勝，國三時父親因病往生僅和姊姊居住在日南，姊弟倆共同生活相互扶持，媽媽則居住在苗栗和工作；柏勝比其他同儕更獨立自主，更懂得珍惜並樂於助人；高中三年課業是班級第一名畢業獲得智育市長獎，是位允文允武的優秀學生。