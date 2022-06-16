女星元元（吳婕安）以天使臉孔、魔鬼身材和傻大姐的呆萌個性，還被網封為「呆萌女神」，人氣很夯的元元活躍各大綜藝節目外，她在社群網站也擁有高人氣，近日她向粉絲宣布好消息，睽違2年即將推出寫真集，不過正在苦惱要選哪張當封面，照片一出許多粉絲湧入大讚。

元元昨（15）日在社群平台發文，開心宣布「睽違許久終於又要出寫真了，大家快陪我選封面，1、2、3哪一張好？」，分享的三張照片，造型和服裝都不同，擁有E級美胸的她，即使穿著簡單的黑色bra，都能清楚觀賞深邃事業線和豐滿上圍，元元對著鏡頭微笑，將自身甜美氣質發揮淋漓盡致。

第二張元元泡在浴缸中，她半裸著身體，水線正好遮住兩點，渾圓胸型更加明顯，頭上還有兩坨泡沫，乍看之下就像道具耳朵，她睜著水汪汪的大眼睛，表情充滿遐想。最後一張元元穿著白底花紋bra，將髮型梳成丸子頭，性感的同時兼顧清新氣質。許多藍勾勾好友都偏愛第一張慵懶甜笑照，網友們熱烈票選時不忘狂誇「元元太美了」、「3 2是好無辜的表情，不過好可愛」、「小孩才選擇我全都要」、「喜歡第一張自然甜美的笑容」、「三個版本我都想收藏」、「第三張怎麼看起來有點像徐若瑄」

由於粉絲們太熱情，元元加碼放出一張並透露「封面其實還有這張，但我沒放，寫真應該下個月會上，大家準備好了嗎~」，以實際行動寵粉，讓不少粉絲直呼要買爆她的新寫真。