根據海洋委員會海洋保育署6月13日收到的資料顯示，赤蠵龜「ID8」正朝向東海前進。（海保署提供／林瑞益高雄傳真）

今（16）日是世界海龜日，海洋委員會海洋保育署說，這隻編號「ID8」的赤蠵龜在今年5月20日野放後，根據最新資料，目前已經從台東往東海洄游，可能會往韓國或日本方向。海保署歡迎民眾上網注意牠的行蹤。

赤蠵龜英文別名為Loggerhead turtle，顧名思義，就是有個大頭，牠的頭部與身體比例相較其他海龜都較寬大，因此又被稱為「大頭龜」，也因為大頭，使其下顎咬合力特別大，可直接將螃蟹、海螺等咬碎。

海保署說，雖然赤蠵龜不如綠蠵龜有名氣，但在台灣要見到赤蠵龜的機率其實不算太低，因為台灣周邊海域是赤蠵龜的覓食地，而東部的定置漁網常常會有混獲的赤蠵龜。

海保署注意的這隻赤蠵龜，依據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）和鄰近台灣的韓國海龜研究資料顯示，背甲體長超過65公分的赤蠵龜其性腺已發育成熟，而其所需時間大約20至35年，這隻赤蠵龜背甲長67公分，因此推測應該是一隻剛成熟的雌龜。日本是西太平洋赤蠵龜的主要產卵地，期待牠能夠洄游到日本海域。

根據海保署的臉書，這隻赤蠵龜在5月20日野放後，先在台東三仙台附近海域待了10幾天，在6月4日經過花蓮，一路向北，6月13日收到的資料顯示牠正朝向東海前進，看來牠在台東吃飽飯後出發往下一站。