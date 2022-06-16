何宗瓏（中）與爸爸何嘉哲、媽媽陳碧水合影。（周麗蘭攝）

斗六市石榴國小校長蔡正龍（右一）、石榴國中校長梁恩嘉（右二）、斗六高中主任及班導、里長、事代表今（16日）到宏泰薑母鴨，為何宗瓏（右五）貼紅榜、綁紅布條，眾人十分開心。（周麗蘭攝）

從小幫忙爸媽賣薑母鴨的新移民之子何宗瓏，靠著海量閱讀汲取知識，以及發現問題即修正的好習慣，國中壓線進入斗六高中資優班，今年再以4科58級分成績錄取台大資訊工程系，斗六市石榴國小、國中、斗六高中的師長們今（16日）到他家的薑母鴨店貼紅榜，眾人都與有榮焉。

何宗瓏讀石榴國小時是校內有名的圖書借閱王，故事書書帶回家有時自己看，有時和媽媽共讀，媽媽陳碧水也學會不少中文。國小到國中，何宗瓏只靠上課專心聽，月考就輕鬆蟬聯第一名。

媽媽陳碧水說，她不懂教兒子功課，她只是鼓勵他，也一起學，一起借書，兒子需要甚麼她盡力準備。

何宗瓏的父親何嘉哲在斗六市石榴班開薑母鴨店20多年，每天要忙到很晚，何宗瓏也會跟著打雜、接電話、端盤子，一直到高中才暫停。

何嘉哲說，兒子書的事向來他幫不上忙，只是國中有段叛逆期，很感謝國中數學老師的寬宏大量不計較。

何宗瓏擅長的正是數學，學測數學考91分，這也是他第一志願填台大資工系的緣故，學測58級分超過醫科門檻，但他很清楚自己不興趣醫學知識，加上熱愛並擅長數學，最佳夢想是台大資工系。

但何宗瓏並非從小愛讀書而一路順風，當他以3A＋＋、2A＋進入壓線進入斗六高中數理資優班，第一次段考成績出爐是後段班時，他就認清自己的實力有待加強，高手如雲他並不感到壓力，觀摩同學的作息、讀書方法，修正回家晚上不念書的習慣，高二開始參加晚自習。

這個關鍵習慣的改變讓何宗瓏成績穩定進步，高二成績進入中段，在高三學測攀上顛峰：原本預估實力55級分以下，竟考出國、英、數、自58分，國數自3科都滿分。

何宗瓏放鬆也愛玩手機，爸媽也會唸他玩太久，他說太久指的是一整天。

石榴國小校長蔡正龍、石榴國中校長梁恩嘉、斗六高中主任及班導、里長、事代表今（16日）到宏泰薑母鴨貼紅榜、綁紅布條，眾人十分開心。蔡正龍說，他的國小老師說很高興但不意外，從小時候他的閱讀習慣就知道他會有這一天。