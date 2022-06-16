軍備局209廠今天南投岳崗營區，舉辦CM34輪型30公厘鏈砲雲豹甲車動態展示。呂昭隆攝

軍備局209廠今天南投岳崗營區，舉辦CM34輪型30公厘鏈砲雲豹甲車動態展示。呂昭隆攝

國車國造的標竿，由軍備局第209廠舉辦CM34輪型30公厘鏈砲雲豹甲車，國軍訂了305輛，目前進度超前，已交了173輛，還有132輛待交，現每月產製6輛的進度，每年量產72輛的速度，撥交給國軍。

209廠今天南投岳崗營區，舉辦CM34輪型30公厘鏈砲雲豹甲車動態展示，表現優越的越野性能，展現國防自主成果。

209廠指出，CM34輪型30公厘鏈砲雲豹甲車，具備機動性、防護力、火力強大的特性，由軍備局整合生製中心各廠及中科院合力完成研製，並於107年起正式量產。本車最大行駛速度每小時100公里，可快速增援及佈署。車身防護力可抗12.7公厘機槍射擊，外掛複合裝甲，並配置核生化空調系統。

209廠說，武器系統採30公厘機砲砲塔，具熱像系統可全天候執行作戰任務，另搭配橫風感測儀、陀螺儀及全球定位系統等，大幅提升射擊精度，有效射程達3000公尺。