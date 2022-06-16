新北市長期推動在地就學計畫，今年大學個人申請入學新北市就繳出亮眼的成績單，成功錄取大學的5311人中，就有940人錄取國立大學，其中錄取台大動物科學技術學系的李忠豫就讀新北高中，當年更是該校當屆的榜首；新北市議員王威元指出，證明新北市的教育資源、師資已能比肩台北市的學校，希望未來能吸引更多學生選擇在地就學。

李忠豫表示，在新北高中三年，我覺得地球科學的訓練對我幫助很大，尤其是在思考方式上，因為地球科學沒有範圍，沒有僵化的題庫，當中的準備必須持續涉略新知，不斷往下鑽研。

他說，我習慣將自己的思考過程記錄下來，為這是我推敲的過程，在讀書時能提醒我自己持續思考，而不是像唸課文一樣讀過就忘記。

新北高中校長柯雅菱表示，李忠豫同學錄取台大動物科學技術學系，他入校前是薇閣國中直升高中部學生，不過選擇放棄直升機會，選擇新北市在地就學，為當屆新北高中高分榜首，免除舟車勞頓、交通往返時間，顯見在地教學環境大幅提升，讓在地學子充分享受優質教學環境與資源。

長期推動在地就學的新北市議員王威元表示，李忠豫同學當年的成績上前三志願的高中是沒有問題的，但後來鼓勵他留在三重在地就學，從他家到學校只要10分鐘，上課節省時間，放學也節省時間，如今也考到台大動物科學技術學系，也能證明我們新北市的教育資源、師資等都不輸台北市的學校。

王威元說，目前三重的學校正在推動班班有冷氣以及智慧黑板等設備更新，希望當在地學校的硬體設備能跟前三志願等頂尖學校比肩，能夠吸引更多學生選擇在地就學，否則通勤的時間拉長，「同學累，爸媽也累」。