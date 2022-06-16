網紅黃琳擁有天使臉孔及魔鬼身材，就讀世新時被封為「世新女神」，加上五官神似Angelababy，被網友稱為「超兇版Angelababy」，instagram目前多達80萬粉絲追蹤，近日她曬出一張自拍照，沒想到因為後方鏡子反射，讓她的蜜桃翹臀一覽無遺，讓網友們看了大噴鼻血。

黃琳在Instagram 曬出一張自拍照，只見她露出甜美微笑，一雙水汪汪大眼對著鏡頭頻頻放電，身穿黑色小可愛讓一對傲人北半球及事業線微微露出，給人無限想像空間，沒想到火辣身材意外被後方鏡子出賣，只見鏡子反射出背面身影，下半身僅穿丁字褲的她，蜜桃翹臀一覽無遺，讓她忍不住俏皮寫下「Oops」。

這張照片短短12小時，吸引2.5萬人按讚朝聖，網友也紛紛留言：「妳真的好甜美呢」、「最近覺的鏡子是最棒的發明」、「這絕對是故意的」、「還是鏡子裏的你好看」、「好美的歐美俏屁屁，好喜歡」、「這丁字褲好讚，屁股也很猛」、「有亮點」、「屁屁也很漂亮」、「You are so very beautiful」、「正面跟鏡子裡的你都好正好喜歡，簡直就是女神」。

黃琳日前曬出性感泳裝照，只見她身穿粉色比基尼，由於泳裝是綁帶式設計，只見綁繩環繞在腰間，傲人上圍雖被布料包住，但仍藏不住渾圓弧度，直接露出在鏡頭面前，至於下半身泳褲僅用線條綁起固定，讓人看了臉紅心跳，不過整體看起來像綁在身上的繩子，被網友笑稱是「人體肉粽」。