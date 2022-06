網紅黃琳擁有天使臉孔及魔鬼身材,就讀世新時被封為「世新女神」,加上五官神似Angelababy,被網友稱為「超兇版Angelababy」,instagram目前多達80萬粉絲追蹤,近日她曬出一張自拍照,沒想到因為後方鏡子反射,讓她的蜜桃翹臀一覽無遺,讓網友們看了大噴鼻血。

黃琳在Instagram 曬出一張自拍照,只見她露出甜美微笑,一雙水汪汪大眼對著鏡頭頻頻放電,身穿黑色小可愛讓一對傲人北半球及事業線微微露出,給人無限想像空間,沒想到火辣身材意外被後方鏡子出賣,只見鏡子反射出背面身影,下半身僅穿丁字褲的她,蜜桃翹臀一覽無遺,讓她忍不住俏皮寫下「Oops」。

這張照片短短12小時,吸引2.5萬人按讚朝聖,網友也紛紛留言:「妳真的好甜美呢」、「最近覺的鏡子是最棒的發明」、「這絕對是故意的」、「還是鏡子裏的你好看」、「好美的歐美俏屁屁,好喜歡」、「這丁字褲好讚,屁股也很猛」、「有亮點」、「屁屁也很漂亮」、「You are so very beautiful」、「正面跟鏡子裡的你都好正好喜歡,簡直就是女神」。

黃琳日前曬出性感泳裝照,只見她身穿粉色比基尼,由於泳裝是綁帶式設計,只見綁繩環繞在腰間,傲人上圍雖被布料包住,但仍藏不住渾圓弧度,直接露出在鏡頭面前,至於下半身泳褲僅用線條綁起固定,讓人看了臉紅心跳,不過整體看起來像綁在身上的繩子,被網友笑稱是「人體肉粽」。