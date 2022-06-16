美國食藥管理局（FDA）獨立疫苗專家小組周三一致表決通過，建議將該主管機關批准莫德納（Moderna）和輝瑞（Pfizer）新冠疫苖用於5歲以下幼童。

雖然沒有硬性規定，但FDA通常會遵循專家委員會的建議，並迅速批准疫苖使用，最快可能在本周就發放使用授權。但在開始為幼童接種之前，仍需由美國疾病管制預防中心（CDC）簽署放行。

白宮新冠應對小組負責人Ashish Jha博士表示，家長最快可能在下周二就能為孩子接種疫苗。

兒童感染新冠病毒的病症通常較成人輕微，但在高度傳染性的Omicron變種病毒肆虐期間，5歲以下兒童的住院人數激增，創下疫情爆發以來新高。根據美國CDC的數據，兒童在Omicron大流行期間的住院率，與最近的所有流感季一樣高或更高。

自2020年1月以來，美國已有202名6個月至5歲幼兒因感染新冠病毒病歿。5歲以下兒童是美國唯一尚未具有接種新冠疫苗資格的年齡組，許多父母一直在等待FDA批准。

FDA疫苗部門主管Peter Marks博士向專家小組表示：「我們必須注意，不要因為年長者壓倒性的死亡數字就對兒科的死亡人數麻木不覺，每一條生命都很重要，對於那些因新冠病毒失去孩子的人，我們的心與他們同在，每個失去的孩子都意味著一個家庭的破碎」。

對於最年幼兒童的接種，輝瑞和莫納納在用法上有諸多不同，包括疫苗數量、劑量和符合接種資格的年齡。

輝瑞的新冠疫苗將用於6個月至4歲兒童，分為3劑接種，注射劑量為3微克，是成人劑量的十分之一。

研究顯示，對於6個月至2歲兒童，輝瑞3劑疫苗預防Omicron染疫疾病的有效性約為75%，而對於2至4歲兒童，預防Omicron的有效性為82%。

值得注意的是，輝瑞的第三劑疫苖至關重要，因為前兩劑幾乎沒有保護作用。數據顯示打完兩劑對2歲以下兒童的有效性僅為14%，對2至4歲兒童有效性為33%。

FDA專家委員會成員Paul Offit博士表示，輝瑞的3微克劑量可能太低，重要的是父母必須知道他們的孩子在接種完兩劑後並未獲得保護，一定要接種第三劑，「我確實擔心父母不一定會知道在給孩子接種完兩劑輝瑞疫苖後，孩子可能根本沒有受到保護，然後父母可能因為孩子打了兩劑就讓他們參與可能陷入險境的活動」。

莫德納疫苖將用於6個月至5歲兒童，分兩劑接種，注射劑量為25微克，是成人劑量的四分之一。

數據顯示打完莫德納兩劑疫苗對6個月至2歲的兒童預防Omicron疾病的有效性為51%，對2至5歲兒童的有效率為37%。該公司高層Jacqueline Miller表示，幼童在打完兩劑莫德納疫苗後，在預防Omicron重症方面的保護力和成人相當。此外，莫德納將在今年夏季針對該年齡組發布第三劑預防Omicron變種病毒的數據，並將要求FDA盡快進行審查。

專家小組成員Jay Portnoy博士表示，他對莫德納疫苗在預防感染新冠病毒方面沒有做得更好而感到失望，但莫德納疫苗仍可預防兒童得到重症，他表示，在預防重症、住院和急診方面的證據非常明確，此款疫苗非常有效，也非常安全。

根據FDA的說明，幼童接種這兩款疫苗最常見的副作用是注射部位疼痛、焦躁和哭泣、食慾不振和嗜睡，極少出現超過攝氏39度的發燒。此外，在試驗中沒有幼童出現心肌炎的病例。