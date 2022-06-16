智邦(2345)今日舉辦股東會，董事長林明蓉會後受訪表示，看好400G交換器是資料中心成長的重要動能，明年營收比重將達雙位數，毛利率重回20%會是團隊今年努力的目標，產能布局上，目前大陸和非大陸產能占比為30:70，海外生產基地布局將以越南為優先。

林明蓉表示，今年總體經濟變數很多，包括通貨膨漲、大陸封控、烏俄戰爭等不可控因素，展望全年，智邦保持謹慎態度，成長性可期，但依舊戒慎恐懼，力拚全年訂單去化可以加速，全年毛利率重回20%會是一個努力的目標，要靠團隊一起努力。

新產品方面，林明蓉表示，400G交換器是資料中心成長的重要動能，企業級網絡、電信級網路接單出貨都順利，也會是成長動能。她進一步表示，400G目前陸續送樣出貨，營收占比不高、不到雙位數，但會逐漸成長，預計隨著產品切換，2023年會到雙位數，至於800G部分，目前還在研發階段，和客戶作研討。

智邦去年決議將投入33.4億元在新竹縣「國際AI智慧園區」產業專區二興建廠辦大樓，加計產專一及土地權利金，累計將投資66.53億元進駐AI智慧園區，林明蓉表示，智邦盼藉此擴張生產線，在美中貿易戰下積極布局，進行資料分析，也運用在加值上，讓更多行業別的垂直整合。

就整體網通景氣看，林明蓉認為，大環境確實是有疑慮，本來預期可以軟著陸，但現在仍有很多變數，但智邦主要是雲端相關產品方案，上雲是一個趨勢，包括遠距醫療、自駕車等都是大勢所趨，故中長期持續看好。另外，ODM客戶的逐漸轉型下，智邦也提供雲端產品，會是後續一大契機。

至於業界最棘手的缺料、長短料問題，林明蓉表示，智邦備料都是因應大客戶需求，且自2021年就已經積極拉料，相對風險性可控，盡力維持2個月的存貨步調，長短料狀況最近1~2月有看到和緩，晶片部分還是尚未完全舒緩，但供貨周期自高峰時的50周已經有見縮短，比較緊張的還是PMIC(電源管理IC)。

產能配置上，在美中貿易戰後，客戶均積極要求分散風險，目前大陸和非大陸產能占比為30:70，海外生產基地布局將以越南為優先，亞太地區印度會考量設置後段組裝廠，越南廠的規畫會在今下午董事會議程會討論；印度部份，會視後續在印度當地市場的業務發展狀況，再評估決定，印度組裝線主要是針對當地客戶需求。