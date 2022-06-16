台電故障臨時壩搶修完成 美濃獅子頭圳恢復供水 13:232022/06/16 中時 林雅惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台電故障臨時壩搶修完成，美濃獅子頭圳恢復供水。（高雄農田水利會提供／林雅惠傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市美濃區重要農業用的灌溉水圳獅子頭圳，昨天下午因台電竹門電廠0號、1號臨時壩潰堤，造成水源直接排放下游，導致全圳無法供水，經過台電緊急搶修完成，目前已經恢復供水。 寶山水庫旁廣場地面下陷 已拉封鎖線將盡快搶修 花蓮壽豐樹湖電塔遷移 台電續溝通 三接過公投、台電又送大林電廠 環團：有被背叛的感覺 #台電 #臨時 #獅子頭圳 #恢復供水 #搶修 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 爆炸頻傳太擾民 中和電塔將遷移 04:102022/06/11 地方新聞 楊文科居家照護第2天 視訊會議關心防汛整備 14:322022/06/08 生活 聯合拒絕與台電協商調整購售電費率 9電廠挨罰60.07億 定案 04:102022/06/14 財經要聞 養殖業者偷改電錶 台電4員工收賄還設旅遊公基金 下場慘了 15:102022/06/14 社會 疫情高原期死亡攀升 高雄市殯最大景行廳改為臨時冰櫃區 21:332022/06/08 生活 快篩採購出包 高市議會促邁說明 04:102022/06/14 地方新聞 中和電塔3度爆炸惹民怨 台電：預計下月完成遷移工程發包 16:002022/06/10 生活 用鏡頭看台灣》風電綠能可用還可玩 再生能源教具很電幻 23:302022/06/12 生活 9家電廠聯合行為挨罰63億興訟 法院判敗訴確定 04:522022/06/14 社會 三峽昇華園 將設染疫亡者告別區 04:102022/06/16 地方新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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