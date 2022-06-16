國民黨立院黨團今（16日）舉行「正式公文舉報黑心快篩劑，衛福部置之不理」記者會，對此，民進黨立院黨團副幹事長黃世杰表示，是廠商沒有遵守法規、遊戲規則，如同去年大陸製口罩事件翻版，呼籲國民黨不要做政治操作，政府一定會做好把關。

民進黨立院黨團今開輿情回應記者會，媒體詢問國民黨團質疑的公文舉報黑心快篩劑。黃世杰表示，國民黨延續昨天的記者會，持續針對台中市政府、高雄市政府所採購的富樂快篩劑，其中有部分利用偽冒、中國製產品混充，改標之後供貨。

他說，快篩劑申請流程本來就可能有同一種產品，卻由不同廠商申請進口，有相當多不同品牌的快篩劑，都有不同廠商取得代理或進口的身分，向衛福部食藥署申請EUA，只要產品合格，食藥署本於盡快提供足量的快篩劑，經過嚴謹的審查之後就會核准，這一個非常普遍的情形。

黃世杰表示，不同廠商要替自己提供給食藥署的資訊負責，後續進口時是否誠實依據申請文件的產地、品名，都是廠商的行為，必須要負責。食藥署審查都是依照相關規範。

此外，醫優科技有向食藥署申請進口富樂快篩劑，另一家大鑫資訊公司執行長黃南競本任職於醫優科技，藉由跳槽冒用前公司申請的資訊；他強調，富樂快篩劑有2款，台灣、美國僅有EUA核可其中1種，另一種在大陸製並沒有核准。

黃世杰表示，黃南競跳槽後用醫優科技申請的文件重新向食藥署申請，5月23日衛福部收到公文也不清楚是哪一家，公文中僅提到有疑似改標、換包裝的情形，醫優科技主動申請撤銷EUA，衛福部於6月10日撤銷。廠商沒有依據申請文件執行進口，從第三地進口改標，該廠商必須負起全責，檢調一定會調查水落石出。

他強調，是廠商沒有遵守法規、遊戲規則，如同去年進口大陸製口罩混充為台灣製口罩，廠商惡劣的違法行為，呼籲國民黨不要做政治操作，快篩劑是非常重要的防疫物資，政府一定會做好把關，此外，也要請食藥署加強說明預防及查核。