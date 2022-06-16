中共第3艘航空母艦傳出即將下水，因採用新穎電磁彈射技術備受關注，據分析，後續需1至2年才能服役，加上「艦機融合」訓練及電磁彈射技術考驗等，真正形成戰鬥力前尚有諸多挑戰。

據中國大陸網友最新上傳影片，正在建造的共軍第3艘航空母艦船塢已經灌水，船身並懸掛了彩旗，顯示003航艦很快下水。

曾有專家表示，003航艦與姊妹艦遼寧艦（001型）及山東艦（002型）不同，將引進類似美國航艦飛機彈射系統的更先進發射技術。有了新的發射系統，中國將可從003航艦上更快速地發射更多種可攜帶更多武器彈藥的飛機。

「每點新防務」今天以「福特號航母服役5年：電磁彈射器故障頻發，003的『電彈』能行嗎」為題發表最新評論文章。

評論表示，003航母雖然傳出即將下水，但距離真正服役大概還需要1至2年，加上服役後進行適應性和「艦機融合」訓練，外界推測003可能需2至3年才能達到初始作戰能力。也就是說，即使後續003的一切建造和測試過程都十分順利，約還需要5年左右才能形成戰鬥力。

如果在這個階段因為系統出現問題，可能導致服役週期延後。最容易出現問題的系統，就是現在最引以為傲的「電磁彈射器」。

評論指出，福特號航母很長一段時間被先進武器升降機、電磁彈射系統、先進阻攔裝置、雙波段雷達和綜合作戰系統等系統問題困擾，不少關鍵性能一直未能達到初始設計指標，甚至曾請求延期舉行「全艦衝擊測試」。

評論表示，經美國海軍積極改進福特號上的問題系統後，已經決定今年秋季進行首次海外部署，這也意味著福特號具備了初始作戰能力。

003航母被中國民眾寄予厚望，不僅因為它是中國第一艘平直甲板彈射航母，還因為一次就裝上了3條電磁彈射器，僅比電力充沛的福特號核子動力航母少一條。

電磁彈射器有更強的彈射能力，還有可靠性更高、維護成本低等優點，可以兼容未來航母上出現各種類型無人機，並且依靠強大彈射能力，將攜帶更多燃料或彈藥的艦載機輕鬆彈射升空。

但文章表示，觀察福特號航母近年的遭遇，電磁彈射器還是處於一種「看上去挺美」的階段。福特號建造完畢後就因為太多問題導致難以達到設計指標而陷入漫長的調試升級中。

但評論最後強調，在福特號航母上暴露的重大問題，003航艦的設計單位肯定考慮到了，且中國對電磁彈射器進行了數萬次測試，無疑是重大的技術保障，有信心003航艦能以遠比福特號航母少得多的時間達到「初始作戰能力」。（編輯：唐佩君/李雅雯）1110616