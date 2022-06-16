富旺（6219）今（16）日召開股東常會，通過2021年每股配息0.25元；股東會同時進行全面改選董事，林正雄在新一屆的董事會受高度肯定推選續任董事長！

富旺2021年合併營收達31.86億元，主要來自公司旗下世界之翼、匯幸福、站前大時代、富旺科技園區、雍華、站前新時代等已完工之成屋銷售業績認列所致，貢獻2021年營業淨利3.78億元，2021年稅後淨利及EPS分別達0.68億元、0.44元水準。

展望2022年下半年，富旺對今年營運成長仍深具信心。富旺今年旗下五大新案包括「站前富時代」、「站前新時代」、「心海城」、「幸福好好」與「雲科莊園」總銷合計約26.4億元，除了已陸續交屋入帳外，亦正加速趕工與申請使用執照中，隨著下半年如預期進度陸續進入交屋高峰潮，將創造下半年營運有機會繳出優於上半年的成長態勢。

再者，富旺重金打造的「台中高鐵商城」，日前已送交市府都審，預計最快年底前取得建照，同時招商內容也密切規劃調整中，隨著明年6月有望完工營運，打造的商店街，面積約2500坪，以連鎖餐飲業為招商目標，未來將挹注富旺每年1億元營收，成為獲利穩健成長的小金雞，助攻富旺衝刺營運更上層樓。

富旺董事長林正雄表示，雖然目前台灣房市依然受到疫情蔓延、工料雙漲、政府打炒房去投資客、升息等影響，然新建案的推量市場將依地域別而有不同程度的量縮價漲情形，公司長期以來的建案開發策略多以自住產品為主、換屋及投資產品為輔，並看準台中、竹苗北地區的未來住宅剛性需求強勁，推出的指標型新建案，包括苗北造橋最大造鎮計畫「協奏曲」、新竹北湖「讚時代」、雲林「國際園首」等，因皆為符合市場需求的產品，自開案以來都有收到極高的關注。

面對未來工料雙漲態勢，富旺已提早購入未來3年期間建案土地，採取適當銷售策略，以期未來隨著建案完工與銷售如預期，貢獻富旺未來3年營運成長的動能。