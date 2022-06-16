面對防疫保單理賠近乎無限上綱，產險公司財務實力受到衝擊，中華信評調整個別公司信用評等的一連串行動中，最新針對富邦產險、國泰產險作出宣布，兩家信評都在「twAA+」等級的產險公司因具有母集團的核心地位，其評等與金控集團的集團信用結構相同，在集團高度整合的結構下，母公司有義務對體質較弱的子公司成員提供援助，因此原有信用評等獲得確認，評等展望「穩定」。

中華信評評估，富邦產險擁有充裕的營運現金流量，因理賠金額激增而導致的流動性衝擊應在可控管的範圍內，也可支應因防疫保單的可能賠款。

中華信評主辦分析師王珮齡認為，富邦產險並沒有因理賠金額增加，而面臨需要出售投資部位獲取現金的壓力。不過，在防疫保單賠款不斷增加的情況下，富邦產險在維持其非常強健的資本緩衝空間方面，面臨著持續增高的不確定性。

國泰產險部份，中華信評認為，國泰金控集團將在所有可預見的情況下，為國泰產險提供業務以及財務支持，近期國泰金控集團宣布為國泰產險注資新台幣100億元，即可獲得印證。

王珮齡分析，國泰產險在集團中的貢獻占比較低，按資產與資本計算均低於2％，近期防疫保單的理賠數量驟增而導致的理賠金額增加，不太可能削弱國泰金控集團的整體信用結構。中華信評預期，國泰金控集團的正常年度獲利，應足以吸收前述理賠支付的潛在影響。

雖然如此，中華信評留下但書，認為今年年底之前的疫情發展以及理賠狀況，都可能高度影響中華信評的原先估計，預期產險公司需要維持足夠的流動性，以應對持續增加的理賠案件。