泳將齊聚！111年全國中正盃游泳錦標賽今日起至20日於台中北區國民運動中心登場，此為中華奧林匹克委員會成立100週年系列慶祝活動中，唯一一場游泳全國賽事；台中市長盧秀燕今日在運動局長李昱叡陪同下出席活動開幕儀式，除歡迎全台游泳好手齊聚台中參賽交流，也感謝中華奧林匹克委員會與中華民國游泳協會等單位長年支持游泳運動發展，培育國家運動人才。

盧秀燕指出，台中市政府今年有幸承接中華奧會100年慶祝的唯一游泳賽事-全國中正盃游泳錦標賽，感謝中華奧會與中華民國游泳協會選擇至台中進行，她代表市府及市民竭誠歡迎。盧市長說，台中是一個酷城市推廣酷運動，游泳即是酷運動，市府大力支持。這幾年台中市選手游泳成績都相當不錯，在各界栽培下，出了非常多的明星級球員代表國家參賽，感謝各界鼎力支持，市府未來也會跟大家持續攜手前進，努力推廣游泳運動。

盧秀燕進一步表示，台中市唯一具有國際標準游泳競賽館的國運中心即是「北區國民運動中心」，此為在她擔任立委任內爭取興建，這座以國際標準打造全台首創「一館三池(競賽池、跳水池、熱身池)」的水上活動室內競賽游泳館，自正式營運以來，除台中市市長盃、議長盃等全市性游泳賽事外，近2年運動局也積極與中華民國游泳協會合作，舉辦包括全國中區游泳錦標賽、全國春季游泳錦標賽、全國中正盃游泳錦標賽、全國總統盃游泳錦標賽、全國總統盃水球錦標賽、全國身障運動會游泳賽事等重大賽事，推動城市游泳運動風氣，以打造台中為游泳人才培育搖籃為目標邁進。

中華奧林匹克委員會副主席蔡家福表示，感謝盧市長提供國際級游泳場地，今年度適逢中華奧會成立一百周年，過去是紀政、楊傳廣，現在則是郭婞淳等運動選手為人熟知，感謝各界全力支持，也讚許臺中市運動表現堪稱六都第一，期盼台灣體育成為每個家庭的一部分。中華民國體育運動總會秘書長王景成則感謝盧市長支持，預祝111年全國中正盃游泳錦標賽事成功。

中華民國游泳協會理事長陳任邦表示，市府近年來極力推廣游泳運動並支持競技賽事，台中市北區國民運動中心是目前國內優質綜合型競技場地之一，擁有比賽級標準游泳池，市府近期更積極提升水球及跳水相關設備，提升賽事品質，讓選手能在優質場地盡情表現、創造佳績。

李局長指出，運動局持續與中華民國游泳協會、台中市體育總會游泳委員會合作推廣游泳運動，從基層扎根培育優秀人才，支持培育如東京奧運國手王星皓、林姵彣、蔡秉融、朱宸平等優秀運動選手。109年全民運動會，台中代表隊在水上救生榮獲13金7銀1銅，蹼泳則抱回7金4銀4銅，成績勇冠全國；110年全國運動會也獲得7金11銀10銅。

運動局指出，此次賽事是中華民國游泳協會主辦的A級賽事，也是中華奧林匹克委員會成立100週年系列慶祝活動，希望藉由奧林匹克精神深入台灣的每一個角落，讓全台灣都成為運動員參與國際體壇的後盾。此外，中華奧林匹克委員會針對此賽事贊助提供50座MVP獎座以獎勵參賽選手，期許選手發揚奧林匹克更快、更高、更強、更團結的精神。

今日現場同時舉行第19屆FINA游泳世界錦標賽授旗儀式，大會邀請盧市長授旗予中華隊總教練李澄峰，為前進匈牙利布達佩斯的中華隊13名國手及教練加油，其中包括台中頂尖好手王星皓、林姵彣與蔡秉融等，期勉選手展現最佳實力，為國爭光。

今日開幕儀式，包括盧市長、市議員陳政顯、中華民國游泳協會理事長陳任邦、中華民國奧林匹克委員會副主席蔡家福、中華民國體育運動總會秘書長王景成、台中市政府運動局長李昱叡、新聞局長鄭照新、教育部體育署選訓輔導委員蕭淑芬、中華民國游泳協會副理事長朱文慶、許世彬、劉宇祥、陳勝和、泳協秘書長曾正宗、泳協理事茆瀅欣、劉盈傑、趙平正出席外；2022世界游泳錦標賽總教練李澄峯、2022世界游泳錦標賽公開水域教練劉曜彰、2022世界游泳錦標賽跳水教練林子翔、台中游泳選手林姵彣、台灣美津濃經理楊富程、君雄能源科技總經理林俊德等來賓均到場共襄盛舉。