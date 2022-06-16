中國近日接連宣布暫停台灣石斑魚、白帶魚輸入，行政院發言人羅秉成今天表示，國際經貿往來要遵守國際規範跟慣例，農委會已經透過既有平台溝通協調，若經溝通後仍不解除禁運，不排除向WTO申訴；此外，因應陸方禁止我石斑魚輸入，政府快速提出調節產銷、加強電商平台促銷、加速加工及外銷的獎勵等三策略，全力協助漁民度過難關。

羅秉成指出，國際間經貿往來要遵守規範跟慣例，也要有足夠的事實跟科學證據，很遺憾，這一年來，中國就台灣輸出的農水產品，片面停止輸入，不符合國際慣例，就算是檢驗不合格，也應該是該批銷毀或退運，而不是全面禁運，無法接受這樣的做法。

羅秉成說，過度仰賴單一市場風險非常高，陸方干預可能影響農漁民權益，近年來我國水果輸出大陸從85％降到41％，要拓展外銷市場是基本策略。

針對石斑魚部分，政府快速提出3個策略，包括輔導漁民調節產銷，並提出補助及低利貸款共1000公噸；加強電商平台促銷鼓勵消費者購買，增加國內需求跟採購量，目標1600公噸，穩定石斑魚價格；加速加工及外銷的獎勵措施，目標1000公噸，分散國際市場。這是因應石斑魚的相關策略。

羅秉成強調，中國是否持續用不同名目或藉口，打擊或打壓台灣農水產品，後續會持續密切注意，全力保護農漁民權利。