姚以緹一人分飾兩角，挑戰飾演AI 機器人。（華影提供）

全台首部科普教育電影《科學少女》聚焦AI機器人，由《引爆點》、《神之鄉》導演莊景燊執導，演員陣容包括《江湖無難事》姚以緹、《天橋上的魔術師》盧以恩、《緝魂》林暉閔、《失去你的那一天》王傳一。電影歷時7年籌備，由科技界、教育界、影視界跨領域合作拍攝，歷經重重困難，終將大功告成，預計9月16日上映。

故事背景為疫情下的近未來社會，劇情描述開朗愛笑的母親（姚以緹飾）因病去世，就讀高中的女兒劉子瑜（盧以恩飾）埋首程式研究，將對媽媽的思念，寄託在自己設計的「Happy Phoebe」APP上。而科學家爸爸（王傳一飾）為維持女兒們的生活，帶回與媽媽長相一模一樣的AI機器人「艾普洛」（姚以緹分飾兩角），希望它能陪伴孩子們度過喪母之痛，這個舉動卻讓子瑜難以接受。

《科學少女》為莊景燊繼連續劇《神之鄉》後最新力作，談及本片製作初衷，是為紀念已逝女科學家吳嘉麗教授和林清涼教授，期望藉本片鼓勵更多年輕女性投入科學領域一展長才，希望透過電影故事傳達觀眾面臨變故時以正面堅強的態度面對。並以本片與各產業結合的事例，推動科學及生命教育兩大領域的發展。